Nå fyrer familien løs mot turoperatøren

Det var i slutten av juni at 21 år gamle Jordan Lindsey fra Torrance i California ble drept i et haiangrep mens hun ferierte på Bahamas.

Lindsey var på en snorkletur med familien da hun brått ble angrepet av tre haier. Hun ble bitt gjentatte ganger i armene, beina og rumpa, og fikk revet av sin høyre arm.

Nå går familien ut med en uttalelse i håp om å hindre at andre må gå gjennom det samme som dem.

– Selv om ingenting kan endre utfallet på tragedien vi måtte lide oss gjennom, er håpet vårt at vi kan bidra til at sikkerhetstiltak blir innført og at det minsker sjansen for at dette skjer igjen, skriver de i uttalelsen.

– Ingen ansatte hjalp oss

Det har vært flere haiangrep på Bahamas den siste tiden, og familien maner andre reisende til å dobbeltsjekke at turoperatørene de velger har «grunnleggende sikkerhetsrutiner eller førstehjelps-utstyr på plass».

– Da vi booket the Sandy Toes Day Excurison til Rose Island, antok vi at de ville ha prosedyrer på plass i tilfelle en nødsituasjon skulle oppstå, skriver familien.

Lindsey snorklet sammen med moren Kami da haiene angrep. Det ble først rapportert (også i TV 2s første sak) at familien så haiene før de angrep og deretter forsøkte å advare Lindsey. Dette stemmer ikke, sier familien.

VIL ADVARE ANDRE: Jordan Lindsey (21) ble drept av tre haier på Bahamas i slutten av juni. Nå deler familien sin historie i håp om at andre skal slippe å gå gjennom det samme. Foto: GoFundMe

De hevder også at det ikke stemmer at de ansatte ved Sandy Toes hoppet ut i vannet for å bistå.

– Noen nyhetsrapporter meldte at deres ansatte hoppet ut i vannet for å hjelpe, men det er ikke korrekt. Ingen hoppet uti. Sjokkerende nok så assisterte ingen ansatte på noen måte, sier familien.

Får krass kritikk

Moren Kami måtte ifølge familien selv dra datteren opp av vannet og opp på noen steiner selv. Da fikk de til slutt hjelp av de ansatte, som dro dem opp i båten.

– Da de ble dratt opp av vannet, var det ingen medisinsk hjelp til Jordan. De hadde ikke noe førstehjelps-utstyr, og ikke noe grunnleggende utstyr for å behandle noen form for skader, sier familien.

Familien hevder at det eneste de fikk var noen håndklær til å dekke Jordans bein. Båten tok deretter Jordan og Kami til en kai, der en ambulanse ventet for å frakte dem til sykehus. Der ble Jordan erklært død.

Turoperatøren får også krass kritikk for å ikke ha gjort resten av Lindsey-familien oppmerksomme på angrepet. De skal først ha funnet ut hva som skjedde da de så andre turdeltagere på øya gråte.

Benekter påstandene

Turoperatøren Sandy Toes hevder at familiens påstander ikke er korrekte.