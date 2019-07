Peter Sagan vant 5. etappe i overlegen stil og har allerede et solid grep om den grønne poengtrøyen i Tour de France.

Seieren var en solid opptur etter en sesong langt under pari for slovaken. Faktisk var dagens seier kun hans fjerde for sesongen.

Selv om 29-åringen har hatt litt stang ut denne sesongen, er han overrasket over kritikere som har svartmalt situasjonen.

– På de andre dagene har folk klaget på meg og lurt på hva som mangler. I dag sier dere det var det lett. Jaja, sier Sagan, og går deretter i strupen på kritikerne.

– Jeg hører ikke på kritikerne. Kritikerne har ingenting å gjøre bortsett fra å kritisere. Det er noe negativt. De har det ikke godt med seg selv, snerrer han.

Sagan satt fint med over den siste stigningen. Inn mot mål var det ingen tvil om hvem som var sterkest.

– Jeg følte meg bra. Når jeg vinner må jeg si det. Det var en tøff etappe. Jeg må takke lagkameratene mine i Bora-hansgrohe. De gjorde en god jobb. De siste ti kilometerne kjørte de inn Rui Costa. Klatringen var ganske tøff, men tempoet var ok. Jeg er veldig glad, sier han.

TV 2-ekspert Johan Kaggestad er imponert.

– Han var helt overlegen og kjørte et taktisk bra løp. Han hadde laget sitt rundt seg og de gjorde alt riktig. Det mest imponerende var at han var så overlegen, sier Kaggestad.

Han sammenligner Sagan med Petter Northug.

– Han er den eneste i sykkelsporten som har tre VM-titler på rad. Han behersker variert terreng og virker like sterk som på sitt beste. Sagan har hatt en trang start på sesongen, men han fikk ikke panikk. Han bygget seg rolig opp. Det var fornuftig. Han er en Petter Northug-type som hviler når kroppen trenger det, sier sykkeleksperten.

Sagan har 47 poeng ned til Michael Matthews i poengkonkurransen. Det skal godt gjøres å rappe tekstilet fra slovaken, men Kaggestad advarer mot å tro at konkurransen er over.

– Det sa vi i fjor også, men så gikk han på en skikkelig smell. Han veltet i Pyreneene. Det var såvidt han kom seg til mål. I sykkel kan absolutt alt skje.