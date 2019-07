Etter gårsdagens andreplass tok Alexander Kristoff det i likhet med de andre storspurterne rolig på onsdagens etappe.

– Jeg tok det kontrollert i dag. Ser man på profilen så var det hardt for meg, men jeg vet ikke helt hvordan det ble kjørt. Jeg tror jeg hørte at Sagan vant foran van Aert, men vet ikke helt hvor mange de var i gruppa. Så jeg får se om jeg tok riktig avgjørelse eller ikke, men jeg vet ikke helt hvordan den første gruppa var, sa 32-åringen til TV 2 etter å ha trillet inn over 18 minutter bak vinneren Peter Sagan.

– Om det var 30-40 mann i gruppa så hadde jeg nok ikke vært der. 100 mann så hadde jeg kanskje klart det, men generelt om man ser på løypeprofilen så føltes det ut som jeg tok riktig valg, men det kommer alltid an på farten.

Han sier at han følte seg bra på dagens etappe.

– Jeg følte meg fin i dag, men jeg skulle prøve å spare krefter. I morgen kommer en veldig tøff etappe. Kommer jeg sliten inn i morgen så må jeg grave enda dypere, og så kommer det en god sjanse dagen etter. Jeg prøver å ha så masse igjen som mulig til den syvende etappen.

Amund Grøndahl Jansen og Vegard Stake Laengen kom til mål i samme gruppe som Kristoff. Sven Erik Bystrøm kom i mål i en gruppe drøyt fire minutter foran, mens Odd Christian Eiking ble nest beste nordmann, litt over åtte minutter bak Sagan.

Uheldig Boasson Hagen

Dagens mest uheldige nordmann var utvilsomt Edvald Boasson Hagen. Det var med drøyt 23 kilometer igjen uhellet skjedde for Boasson Hagen, helt i bunnen av dagens siste tredjekategoristigning.

– Det var jo punktering på verst tenkelig tidspunkt, i bunnen av siste bakke. Jeg måtte jobbe hardt for å i det hele tatt være med i gruppen foran. Jeg klarte akkurat å hente det inn i utforkjøringen. Det var vanskelig å gjøre så mye i spurten, men for å se det positive i det, klarte jeg delvis å være med i gruppen foran, sier Boasson Hagen til TV 2.

Selv om han gjorde et strålende comeback og var med i spurten, var han ikke helt fornøyd med tolvteplassen.

– Jeg hadde håpet jeg skulle være bedre så klart, og uten punktering, men det er sånn sykkelsporten er at det hender man punkterer.

– Jeg er ikke så fornøyd med plasseringen, men jeg er godt fornøyd med at jeg var såpass med som jeg var i bakkene og at jeg klarte å komme meg frem igjen. Vi får se på det som et positivt tegn og se videre fremover, sier den uheldige rudsbygdingen.

Han forteller at han kjente punkteringen allerede på utforkjøringen før den siste bakken.

– Jeg fikk en sidepunktering og jeg kjente det i utforkjøringen i den forrige bakken, og så at jeg måtte bytte sykkel. Så tok det lang tid fordi bilen lå bak en annen gruppe. Da blir det vanskelig og hardt å jobbe seg frem på slutten der.

– Jeg tenkte det var verdt å prøve. Det var mange andre spurtere som hadde falt av og man vet aldri hva som skjer foran. Det er bra å gi en kamp, og så har jeg ikke noen særlige sjanser i morgen uansett, så da gjorde det ikke noe å bruke litt ekstra krefter i dag.