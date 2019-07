– Jeg var 14 år. Hva i helvete vet man når man er så ung? Jeg var også redd for at han ville bli sint hvis jeg ikke gjorde som han ville, sier Araoz.

Høsten 2002 gikk imidlertid vondt til verre. Da ba Epstein Araoz om å ta av seg undertøyet, og sette seg oppå ham.

– Jeg sa at jeg ikke ville. Han tvang meg opp på bordet og jeg gjorde det han sa. Jeg var livredd og sa «stopp, vær så snill og stopp!». Men det gjorde han ikke, sier Araoz.

Araoz returnerte aldri til Epsteins leilighet etter det, selv om hans ansatte fortsatte å ta kontakt med henne. Hun sluttet også å gå på skolen, ettersom den lå i samme nabolag som Epsteins leilighet.

– Jeg føler meg skyldig

Araoz er ikke i tvil om at det var en voldtekt hun hadde opplevd.

– Han voldtok, og visste nøyaktig hva han gjorde. Jeg tror ikke han brydde seg, sier hun.

I år er det 17 år siden voldtekten fant sted. Araoz angrer på at hun ikke stod fram tidligere.

– Det som sårer enda mer er at hvis jeg ikke hadde vært redd for å stå fram før, så kanskje han ikke hadde fått gjort det samme mot andre jenter. Jeg føler meg veldig skyldig for det, selv i dag, sier hun.

Araoz ønsker selv ikke å gå gjennom en rettsprosess, men sier at det å stå fram er hennes måte å få rettferdighet på.

– Det tærer på å gjøre dette, men dette gir meg også muligheten til å slippe denne byrden. Jeg føler meg modig og sterk, mer enn noen gang nå, sier hun.

– Enormt nettverk med mindreårige ofre

Araoz er ikke den eneste som skal ha blitt presset til å gjennomføre nakenmassasjer – ifølge tiltalen lokket han flere yngre jenter til å delta i seksuelle handlinger, hvorpå han betalte dem hundrevis av dollar i kontanter.

Tiltalen forteller også at flere av Epsteins ansatte bidro i sexhandelen, blant annet ved å gjøre avtaler på forretningsmannens vegne. Blant annet heter det:

«Epstein reiste hyppig fra New York til Palm Beach med privatfly, hvor en ansatt eller medarbeider på forhånd ville forsikre om at mindreårige ofre var tilgjengelige for møter ved hans ankomst i Florida».

Ofrene har angivelig blitt invitert til Epsteins eiendommer for å gi massasjer mens de var helt eller delvis nakne. I tiltalen heter det også at massasjene ville bli stadig mer seksuelle av natur og at de som regel inkluderte én eller flere seksuelle handlinger.

Aktoratet mener Epstein var fullstendig klar over at flere av jentene var mindreårige fordi de fortalte han hvor gamle de var. Han skal også ha betalt jenter for å hjelpe til med å skaffe nye ofre.

– På denne måten skapte Epstein et enormt nettverk av mindreårige ofre for ham til å utnytte seksuelt, sier aktoratet.

Torsdag foreslo Epsteins advokater at milliardæren slipper å sitte fengslet fram til rettssaken starter, i bytte mot at han blir elektronisk overvåket, betaler en betydelig garantisum med sikkerhet i hans Manhattan-bolig, og at han avregistrerer og setter på bakken sin private jet, melder CNN.

Forslaget er ventet å møte mye motbør fra aktoratet, som allerede har bedt om at Epstein blir fengslet uten mulighet for å bli løslatt på kausjon.