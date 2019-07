På fredagens etappe trillet Edvald Boasson Hagen inn som nummer 78, etter å ha hjulpet lagkamerat Giacomo Nizzolo i spurten.

– Jeg fikk ikke med meg spurten, men vi prøvde så godt vi kunne. Vi fikk ikke til et perfekt tog akkurat, men fikk dratt han fram med rundt en kilometer igjen. Han gjør en god jobb med å komme seg fram, men vi skulle nok drillet toget mer før vi kom, sier Boasson Hagen til TV 2 etter den sjuende etappen.

– Får vi se noen trekke deg opp?

– Da må du høre med Gino og sjefene her. Det er nok større sjanse for brudd i morgen, og da skal jeg prøve å være med. Jeg håper jeg har gode bein.

– Hvis bruddene går inn pleier jeg å ha en bra avslutning. Det er målet i morgen.

– Det ble for tungt

For to dager siden fungerte samarbeidet mellom Alexander Kristoff og opptrekker Jasper Philipsen perfekt. Det gjorde det ikke i dag. Kristoff ble til slutt nummer ti, og beste nordmann.

– Vi mista hverandre rett før den siste svingen da han sneik seg på innersvingen og jeg kjørte nesten i gjerdet. Jeg mistet mange posisjoner dessverre og etter det fant jeg han aldri igjen. Jeg måtte ta mye vind på slutten der. Etter at jeg kjørte meg fram ble det for tungt, sier Kristoff til TV 2.

Da Kristoff og Philipsen mistet hverandre ble det Sven Erik Bystrøms posisjon å kjøre den norske spurteren tilbake i posisjon.

– Det ble veldig kaotisk. Vi satt litt bakpå inn på den siste kilometeren kanskje, så fikk jeg heldigvis kontakt med Alex og fikk han i en bra posisjon. Men det kostet litt for oss begge å komme oss fram, og det ble litt langt fram, sier Bystrøm.

Den siste nordmannen på Team UAE, Vegard Stake Laengen fikk en litt annerledes dag på jobben.

– Det startet litt dårlig. Jeg var framme og gjorde en jobb for laget, så fikk jeg beskjed på øret om at Dan Martin var i en gruppe bak, så jeg måtte slippe meg tilbake. Etterpå ble det en posisjonskamp for å få Dan fram igjen, og jeg prøvde egentlig bare ikke å bruke unødvendige krefter på det. Det var en kjedelig etappe, med mange trege kilometer, sier Stake Laengen.

Odd Christian Eiking trillet i mål drøyt tre minutter bak vinneren som nummer 138.