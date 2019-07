Tjenesten som Instagram lanserer vil ved hjelp av kunstig intelligens varsle brukeren om at kommentaren man er i ferd med å skrive kan være upassende.

Det er Instagrams toppsjef, Adam Mosseri, som presenterer nyheten i et blogginlegg. Han skriver ikke når tjenesten vil bli klart for alle brukere, men sier at den allerede har blitt testet ut.

– De siste dagene har vi testet ut en ny tjeneste som gjør brukere oppmerksom på at kommentaren kan virke støtende. Varselet kommer opp før den blir postet, skriver Instagram-sjefen.

Mosseri skriver at varselet gir mennesker en mulighet til å reflektere over sin egen kommentar.

– Fra tidligere tester har vi funnet ut at noen brukere velger bort kommentaren, og heller deler noe mindre upassende etter at de har reflektert over det, skriver Mosseri.

Det er ikke bare det lille ekstra varslet som blir nytt. Etter tips fra tenåringer vil de også lansere en ny blokkeringstjeneste.

Tjenesten «Restrict»

Mosseri sier at de oppdaget at Instagram-brukere ikke tør å blokkere andre fordi situasjonen kan bli verre.

– Vi hørte fra unge at de ikke tør å blokkere, avfølge eller rapportere mobberne fordi situasjonen kan eskalere. Spesielt om de omgåes i virkeligheten, skriver Instagram-toppen.

Løsningen er «Restrict». Denne funskjonen skal ifølge Time være klart i slutten av dette året.

– Tjenesten vil bli lansert snart. Når man «restricter» noen, kan man gjøre at kommentarene kun er synlig for seg selv og personen som skrev kommentaren. Man kan også velge å gjøre kommentarene synlig for enkelte brukere, opplyser Mosseri.

USYNLIG: Den nye tjenesten vil gjøre at kommentarer blir synlig, kun for personen som skrev den. Foto: Instagram

I tillegg til at kommentarene blir usynlige, vil ikke vedkommende som skrev kommentaren se at man er pålogget eller har lest meldingen.

Særlige unge er utsatt

Instagram forteller at det er særlig de unge som blir utsatt for mobbing og trakassering.

– Vi vet mobbing er noe mange blir utsatt for, spesielt de unge. Vi er forpliktet til å lede bransjen i kampen mot nettmobbing. Vi vil alltid vurdere opplevelsen brukerne har få møte dette problemet, skriver han.