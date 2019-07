Tirsdag spilte heavy metal-bandet Metallica for en fullspekket arena på Ullevi i Göteborg i Sverige.

Blant de mange publikummerne som møtte opp, var også det svenske kronprinsparet Victoria (41) og Daniel (45) til stede, i tillegg til deres datter, prinsesse Estelle på syv år.

I etterkant av konserten har Estelles deltakelse vekket store reaksjoner i Sverige. Årsaken er at det var 13 års aldersgrense for å se det verdenskjente bandet denne dagen.

Plassert på eget rom

Ifølge Aftonbladet ble flere andre barn under 13 år nektet inngang på konserten. Estelle på sin side fikk gå rett inn, uten noen problemer.

Avisen skriver videre at Estelle ble plassert på et eget rom med foreldrene for å se konserten. Derimot finnes det ingen tillatelser for disse rommene som automatisk lar barn under 13 år få være der.

Aldersgrensen er satt av Live Nation, etter generelle råd fra helsemyndighetene i Sverige for å beskytte hørselen hos barn. For konserter med barn under 13 år må nemlig ikke lyden overstige 97 desibel i gjennomsnitt, og maksimumverdien kan ikke være høyere enn 110 desibel.

For konserter med en 13 års aldersgrense bør ikke gjennomsnittsverdien overstige 100 desibel, og toppene må ikke overstige 115 desibel, ifølge Aftonbladet.

Starter etterforskning

På bakgrunn av dette har Göteborg kommune onsdag bedt om informasjon fra Got Event, som står ansvarlige for konserten på Ullevi.

– Vi kan ikke i dag si om lyden har vært for høy eller lav nok. Vi har bedt om informasjon fra Got Event om de rommene som brukes, slik at vi kan vurdere lyden der, sier miljøinspektør i Göteborg, Yusra Moshtat.

Hun skal også ha vært til stede under konserten på tirsdag for å måle volumet, og vil nå inspisere rommet der Estelle befant seg under konserten.

Mener de fulgte reglene

Kongehusets informasjonssjef, Margareta Thorgren, sier til Aftonbladet at de har fulgt reglene, og at denne konsertopplevelsen var nøye planlagt.

– Ettersom kronprinsparet og prinsesse Estelle befant seg i et rom, er det i henhold til reglene. Det var derfor hun satt der, fordi de ville følge sikkerhetsreglene siden hun er av lavere alder. Det var en viktig del av planleggingen, sier Thorgren til avisen.

Hun opplyser at Estelle også hadde med seg hørselsbeskyttere, men ifølge helsemyndighetene gjelder aldersgrensen uansett om du har beskyttelse eller ikke.