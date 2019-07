– Det hender jeg får ta med meg bilen hjem, når jeg er ferdig sent på kvelden og skal av gårde igjen neste morgen. Den nærmeste naboen min jobber faktisk på Rolls-Royce, det er ikke alltid han kommer og ser hva jeg kjører. Men første gangen jeg hadde med meg den nye SUV-en Cullinan hjem, kom alle naboene ut for å sjekke hva dette var. Gjett om den bilen vekker oppsikt!

David Lavender gliser bredt der han sitter bak rattet i cabrioleten Rolls-Royce Dawn. I dag er han sjåføren til tre norske gjester, på besøk hos den ultimate luksusbilprodusenten.

David har plukket oss opp på Heathrow-flyplassen. Sist jeg var her, gikk jeg i en kjempelang kø for å ta Heathrow Express-toget inn til sentrum. Nå blir jeg i stedet møtt av dresskledte og joviale David med Rolls-Royce-skilt i hånden. Han geleider oss ut til et nærliggende parkeringshus og der står hun: Dawn. En av de største og lekreste cabrioletene som finnes.

Parkeringshuset på Heathrow, snart er vi klare til å kjøre avgårde.

Erke-hyggelig engelskmann

Døren åpner bakover, jeg tar plass i baksetet og kan fort fastslå at jeg aldri har sittet bedre i et cabriolet-baksete noen gang. Her er det rommelig og luksuriøst, ja til og med takhøyden er gedigen.

For å være helt ærlig, har jeg aldri sittet i en Rolls-Royce før, og bruker de første minuttene til å ta inn inntrykkene. Mykt, mykt skinn. Lekre detaljer, treverk, aluminium. Moderne, men samtidig konservativt og ganske tradisjonelt.

David loser oss ut av flyplassen, vi setter kursen mot Goodwood, der Rolls-Royce-fabrikken ligger.

Det viser seg snart at David omtrent er prototypen på erke-hyggelig engelskmann. Av den typen du føler du har kjent lenge, selv om du bare har pratet med ham i noen minutter.

Her har jeg kjørt bil mange ganger, enten på vei til fotballkamp, konsert eller bare på kosetur. Men har jeg aldri sittet i en bil som dette på motorveien utenfor London...

Komme ut av huset av og til...

David har en fortid som både bookmaker, pubvert og sjåfør. Nå er han egentlig pensjonist, men blir kalt inn når Rolls-Royce trenger ekstra sjåfører. Det har han gjort i seks år nå:

– Det startet med at kona mente det ville være bra for meg å komme ut av huset av og til. Og vet du hva: Det synes jeg også! Det er nå en gang grenser for hvor ofte du kan klippe plenen, spille golf eller ommøblere stua. Denne jobben gjør at jeg får kjøre fantastiske biler og møte mange interessante mennesker, forteller David.

Dawn debuterte tilbake i 2015 og er en av verdens mest eksklusive biler.

Nysjerrige blikk

Nå er han med i et team av pensjonister som jobber som innleide sjåfører hos Rolls-Royce. Det betyr et vidt spenn av oppdrag – og ikke minst kunder. Ulastelig antrukket virker David å være en mann som kommer godt utav det med de fleste.

Når David er ferdig med en av mange gode historier fra det tidligere arbeidslivet sitt, blir det stille inne i Dawn.

Motoren er ikke hørbar oppe i fart. Bare litt vindsus slipper gjennom stofftaket. Harde asfaltskjøter merkes litt, men til å være langt over fem meter cabriolet, er det imponerende lite fleksing i karosseriet. Bilen bare flyter avgårde på motorveien og gjennom de mørke rutene ser jeg flere nysgjerrige (og sikkert misunnelige) blikk. Det er ingen mangel på eksklusive biler i denne delen av England, likevel vekker Dawn oppsikt.

Fantastisk utvikling

En diger midtkonsoll skiller de to baksetene. På gulvet er det et mykt og dypt, dypt teppe. Her klatrer du ikke inn med skitne joggesko, eventuelt gjør du det – og har noen som står klare til å vaske og shine bilen så fort som mulig etterpå.

Aldri har jeg sittet så godt i baksetet i en cabriolet!

Jeg har stått grytidlig opp denne morgenen, og kjenner at jeg å bli temmelig søvnig her bak. Men å sove på min første tur i en Rolls-Royce? Nei, det er helt uaktuelt!

I forkant av denne turen har jeg lest meg litt opp på Rolls-Royce. De siste årene har de hatt en fantastisk utvikling.

Et helt modellprogram har blitt rullet ut, de har klart å fornye seg og hente nye kjøpere – samtidig som de har klart å holde på magien. Å være det bilmerket alle med luksusambisjoner ser opp til.

Dawn slik hun ser ut, uten tak. Dårlig stabling av kabinkofferter på vår tur gjorde at taket måtte forbli på.

571 hestekrefter

Når jeg sitter her i baksetet, skjønner jeg litt mer av hvordan de klarer det. For dette er noe helt for seg selv, det kunne ikke vært en BMW, en Mercedes eller en Audi.

Mye handler om materialvalget og alle detaljene. Hvor solid, elegant og tidløst alt virker. Det er slik det blir når penger ikke er noen hindring. Kundene er blant verdens rikeste mennesker. De er gjerne kresne i alt de foretar seg, naturligvis også når de velger bil. Derfor må ikke Rolls-Royce bli for store, da forsvinner noe av hele poenget.

Etter hvert svinger vi av motorveien. David lar bilen strekke litt ut på smale, svingete veier, der vegetasjonen henger ned over kjørebanen. Bilen virker imponerende lettbeint til å være så stor. Under panseret jobber det et mesterverk av en motor: En V12 på 6,6 liter og 571 hestkrefter, levert av BMW. Den sørger for at 0-100 km/t går unna på 4,9 sekunder. Men David er ikke ute etter å teste det i dag. Han tar det ganske pent, det tar seg neppe veldig bra ut hvis han kommer tilbake til fabrikken med ett stykk kollisjonsskadet Dawn.

Dawn føles ekstra stor når veiene er smale og svingete, men vår sjåfør har full kontroll!

Morsomst å kjøre

Planen er egentlig å ta siste etappen med taket nede, men der skaper de medbragte kabinkoffertene våre litt problemer. Det blir derfor tur med taket på hele veien.

Joda, biler leveres fortsatt med askebeger! Dette kan også tas ut for tømming.

Etter hvert kommer vi til Chichester, en by like i nærheten av fabrikken til Rolls-Royce. David svinger inn foran et idyllisk utseende lite hotell, og turen er (dessverre) straks over. Men ikke før jeg får spurt hvilken av modellene til Rolls-Royce som er hans favoritt.

– Å, det er et vanskelig spørsmål... Men jeg tror svaret må bli denne bilen, Dawn. Det er den av modellene som er morsomst når du skal kjøre selv. De større Rolls-Roycene er enda mer luksuriøse og sikkert også mer komfortable når du skal sitte i baksetet. Men når jeg er sjåføren, velger jeg aller helst denne!

