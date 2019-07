Vil ha påbud om hjelm for barn på el-sparkesykkel

POPULÆRE: El-sparkesyklene regjerer i Oslo sentrum. Store og små, fastboende og turister, nordmenn såvel som utlendinger farer rundt i gater, på fortau, gjennom parker, med både to og tre på brettet på de elektriske sparkesyklene som ser ut til å ha blitt sommerens slager i storbyen. Foto: Geir Olsen/ NTB scanpix

Elsparkesyklene har inntatt norske byer. Trygg Trafikk mener det bør innføres et påbud om å bruke hjelm for barn under 12 år.