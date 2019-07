Mazda har ikke vært kjent for å være bilmerket som gjør mest ut av seg på veiene. Men her har det så til de grader skjedd ting de siste årene.

Det er nyeste generasjon av kompaktbilen Mazda3 et godt eksempel på. Bilen ble avduket i Los Angeles i fjor, og er starten på en helt ny produktgenerasjon for den japanske bilprodusenten.

Her er det aller meste løftet flere hakk, både design, interiørkvalitet, sikkerhet og teknologi. Nå har vi omsider testet nye Mazda3 – og vi lar oss helt klart begeistre.

Hva er nytt?

Som vi allerede har nevnt er det aller meste nytt på fjerde generasjon Mazda3. For å begynne med det mest iøynefallende: Designet er strammet opp mange hakk. Bilen kombinerer sportslige trekk med eleganse og ser i det hele tatt veldig bra ut.

Interiøret er også splitter nytt, med langt høyere byggekvalitet enn før. I tillegg er infotainment-systemet oppgradert med en tilhørende 8,8 toms skjerm.

Utover dette er mye sikkerhetsutstyr på plass. I tillegg til adaptiv cruisekontroll, støtter Mazda3 nå kjøreassistent som er aktiv opp til 60 km/t.

Under panseret har det også skjedd ting. I første omgang blir norske modeller kun utstyrt med Skyactiv-G-motoren. Det er en 2-liters mildhybrid bensinmotor, som leverer 122 hk.

At bakluka lener seg en del framover, gjør naturligvis noe med bagasjeromsplassen. Den er på 358 liter, noe som ikke er spesielt imponerende.

Slik vil Mazda gi luksus til folkelig pris

Hva er styrker og svakheter her?

Mazda3 konkurrer mot biler som VW Golf og Opel Astra. Sammenlignet med disse syns vi japaneren ser langt mer spennende ut. Designet sitter godt, spesielt hekken som oser en dose sportslighet. Doble sirkulære baklys, sammen med to potter bidrar godt på den fronten.

Og apropos front: Også her skiller Mazda3 seg klart ut fra konkurrentene. Grillen er stor, og trynet ser i det hele tatt litt sinna og mystisk ut. Tøft.

Det er likevel på innsiden Mazda3 imponerer mest. Ikke bare ser det bra ut, men det fungerer godt også. Det nye og oppdaterte infotainment-systemet er enkelt å bruke. Mye av grunnen til det, skyldes at Mazda beholder det deilige menyhjulet, som er ganske likt som hos BMW. Tusen takk!

Joda, vi ser faktisk hvorfor noen hinter til Ferrari GTCLusso når man ser disse lyktene...

Utover dette lar vi oss imponere over kvalitetsfølelsen. Det er på de fleste områder helt på høyde med de tyske premiummerkene. Det er kun noen få knapper, som blir litt harde og spinkle, ellers leverer Mazda etter forventningene.

Prikken over i-en hos Mazda3 er at bilen leveres med mye utstyr, faktisk en del over det du kan forvente av en modell i denne klassen. Vi nevner blant annet et skikkelig head up-display, adaptiv cruisekontroll, køassistent, autobrems, blindsonevarsling, stor navigasjonsskjerm og BOSE-lydanlegg.

Det vi ikke er like begeistret over er motoren. Den oppleves som slapp og står ikke i stil til de gode kjøreegenskapene. For Mazda3 kjører virkelig bra!

Det skal sies at det til høsten kommer en helt ny og kjempespennende motor, Skyactiv-X. Dette blir verdens første produksjonsmotor som kombinerer selvantenning (hittil forbeholdt dieselmotorer), med bensin som drivstoff.

Inntil videre må vi ta til takke med 2-literen på 122 hk, som mangler moment. Det betyr at du til stadighet opplever høyt turtall uten at det går nevneverdig fort. 0-100 tar for eksempel 10,8 sekunder. Vi gleder oss derfor stort til den nye motoren, som leverer 180 hk.

Interiøret i Mazda3 er ryddig og oppleves veldig bra. Den sorte pianolakken i midtkonsollen blir imidlertid fort ripete.

Denne Mazdaen finnes det bare to av i Norge

Hva koster den?

I overgangen til nye Mazda3 følger en ny utstyrsstruktur. De nye utstyrsnivåene har fått navnet SKY og COSMO. Vår testbil har sistnevnte og er fullutstyrt. Det innebærer blant annet LED-lys, 360 graders kamera, elektrisk justerbart førersete og ulike sikkerhetssystemer. Dette på toppen av en hel haug med standardutstyr.

Testbilen ender på 331.100 kroner – noe som ikke bør skremme noen. Her får du rett og slett mye bil for pengene.

Dette er verdens beste bilmotor

Hvem er konkurrentene?

De er det mange av, og som nevnt syns vi Mazda3 overgår mange av disse både på utstyrsnivå, opplevd kvalitet og hva du får for pengene.

VW Golf er en opplagt konkurrent, sammen med Ford Focus, Opel Astra og Peugeot 308.

Til høsten kommer Mazda3 som sedan i Norge.

Vil naboen bli imponert?

Mazda3 har mange elementer i seg som skiller den litt fra konkurrentene. At bilen ikke selger i nærheten av VW Golf gir den automatisk litt mer oppmerksomhet, men det er også noe den fortjener.

Om naboen blir direkte imponert skal vel noe til, men ber du han prøve bilen, tipper vi hun eller han blir positivt overrasket over kjøreegenskapene.

Tenk om dette hadde vært en elbil..!

Broom mener

Det er nesten litt synd at nybiler i Norge i dag må ha en form for elektrisk drift for å selge godt.

Det er synd fordi mange dermed går glipp av en bil som Mazda3 – som oppleves langt mer spennende enn flere av konkurrentene. Det gjelder både på design, opplevd kvalitet og ikke minst kjøreegenskaper. Her er bilen blant de beste i klassen.

Motoren trekker ned på testbilen, men når den nye Skyactiv-X-motoren kommer litt senere, kan dette virkelig bli en spennende og artig kombinasjon.

Det er ikke fra denne vinkelen bilen gjør mest ut av seg. Men det funker!

Eierne mener

Vi har vurderinger av Mazda3 fra 20 eiere inne i Brooms bilguide. Her kan du lese hva eierne mener om bilen sin.

Har du kjøpt nye Mazda3? Da håper vi du kan legge inn din vurdering av bilen. Klikk her for å komme til Mazda-seksjonen.



Visst du at?

– Til høsten begynner altså leveringene av Mazda3 med den nye Skyactiv-X-motoren. Da kommer bilen også som sedan.

– I Norge leveres Mazda3 med kun to ulike utstyrsnivå: Sky og Cosmo.

– Designet på bilen er en videreutviklet form av Mazdas KODO-design, med røtter i japansk estetikk.

Mazda3 Motor: 2-liter bensin Effekt: 122 hk / 213 Nm 0-100 km/t: 10,8 sekunder Toppfart: 197 km/t Forbruk: 0,67 l/mil Bagasjerom: 358 liter Lengde x bredde x høyde: 446/180/144 cm Vekt: 1.299kg Pris testbil: 331.100 kroner.

Verdens mest solgte får to viktige nyheter

Verdens mest solgte roadster kommer i jubileumsutgave – se mer av nye MX-5 her: