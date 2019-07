Nortura tilbakekaller biffstrimler etter pillefunn

Nortura tilbakekaller Rema 1000 Biffstrimler av storfe mørbrad med følgende LOT-kode: 9263. Dette gjelder produkter med holdbarhetsdatoen 14. juli 2019. Foto: Nortura/ NTB scanpix

Nortura tilbakekaller et parti med biffstrimler produsert for Rema 1000 etter at det ble funnet en tablett i en av pakkene.