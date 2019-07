Vi kjører Norges mest solgte bil

At sirkus Tesla kom til Norge med mye barsk og bram for noen år siden har de aller fleste nå fått med seg. Og med elbil-hungrige nordmenn uteble ikke suksessen. Både Model S og den større Model X har solgt som kald båtis en varm sommerdag, selv til priser men kunne få en enebolig for ute i distriktene.

Folke-Teslaen, Model 3, har det også vært stor ståhei rundt. Når de første kundene fikk bilene sine i mars i år, hadde de første stått i kø i hele tre år. Men etter en litt humpete start har Tesla nå klart det mange andre ikke klarer. Nemlig å levere elbiler.

I Løpet av bare fire måneder har Tesla nå levert ut mer enn 10.000 eksemplarer av Model 3. i Norge. Et kunststykke ingen annen bilprodusent her klart noen gang og soleklar rekord.

Det skal holde hardt om noen klarer å ta i fra den elektriske Tesla Model 3 tittelen som årets mest solgte bilmodell i Norge. Vi har nå tatt den under lupen for å se nærmere på bilen som har tatt oss nordmenn med storm.

Tesla Model 3 er en bilmodell det norske folk har trykt til sitt bryst.

Hva er dette?

Som nevnt skal Model 3 liksom være folke-Teslaen. En mindre, noe mer nøktern og ikke minst billigere elbil enn de store Model S og X.

Resultatet er en 4,7 meter lang bil på 2,3 tonn, så noen direkte smågutt er den uansett ikke. Prisene starter på 377.000 for modellen som kalles Standard Range RWD (Bakhjulsdrift), mens vår testbiler en Longe Range AWD. Kort fortalt med lang rekkevidde og firehjulsdrift. Da starter prisen på 460.00 kroner.

Bilen er noe så uvanlig, i Norge, som en firedørs sedan. En biltype som normalt ikke selger all verden, her hjemme. Om det da altså ikke står Tesla på bakluka, da.

Typiske Tesla-linjer preger Model 3.

Hvordan er den å kjøre?

Bilen oppleves som ganske sporty. Fjæringen er fast. På dårlig vei og lav hastighet helt på grensen til litt u-komfortabel, uten at det er noen stor sak.

Styringen er lett, direkte og presis, den lave sittestillingen, bilens coupe-aktige design og ikke minst ytelsene underbygger det litt sporty her. Dog uten at det er – eller skal være – en sportsbil. La oss heller kalle det en familiebil med et sporty tilsnitt. Selv om ytelsene skriker sportsbil og den er morsom og vel balansert å kjøre.

Komforten ombord er god, bilen går, som elbiler flest, stille. I alle fall om asfalten ikke er for grov. Da synes vi testbilens Hankook-dekk støyet litt mer enn hva de burde.

Bilen er nesten 4,7 meter lang og romsligere enn hva mange tror.

Hvordan er plassen?

Som nevnt er ikke bilen direkte liten. Dessuten har Tesla på denne modellen strukket akselavstanden godt. Det speiler så klart den innvendige plassen. Den er mer enn godkjent i forsetene og også baksetene byr på helt greit med plass selv for voksne. Man sitter litt lavt med stumpen, men har rikelig til plass for beinene. Takhøyden er heller ikke noe problem, om du ikke er over 190 cm høy og bruker høye hodeplagg. Det er grei plass til to barneseter.

Sittestillingen foran er også relativt lav, men setene har gode justeringsmuligheter, så man får tilfredsstillende støtte for både rygg og lår. Men setene oppleves som litt flate og ikke fullt så komfortable som de man finner i nyere S og X-modeller.

Panoramataket bidrar også til romfølelsen. Det samme gjør det minimalistiske dashbordet, med den store skjermen.

Bagasjerommet er svelger unna helt greie 425-liter. Det som kanskje kan skremme noen her er den relativt trange åpningen ettersom bagasjelokket ikke inkluderer bakvinduet slik som på kombi-biler.

Det gjør også inn-og ut-lastingen litt mer tungvint. Men vi vet at barnevogn kan få plass. Baksetene kan legges ned. Som på andre Teslaer har også denne en frunk (bagasjerom foran) med plass til for eksempel ladekabler og annet småtteri. Dessuten kan den leveres med tilhengerfeste.

Vi mener at bilen duger som familiebil med mindre man har et veldig stort plass-behov.

Dette er kommandosentralen. Herfra styres de aller, aller fleste av bilens funksjoner.

Går den bra?

Ja, med 350 kW, eller 476 hestekrefter om du foretrekker det, sammen med firehjulsdrift og to elmotorer med fult moment fra første stund så er det ikke noe å si på ytelsene her. Momentet er forresten på ubeskjedne 527 Nm. Dette i sum sender familiebilen fra stillestående til 100 km/h på bare 4,7 sekunder.

Tesla Model 3 har to motorer. En foran og en bak. Dette gir firehjulsdrift. Motoren foran yter 211 kk og bak 265 hk. Elektronikken bestemmer når og hvordan effekten skal fordeles. Det oppleves helt sømløst.

Holder ikke dette, så finnes det en Performace-utgave også med nesten 500 hestekrefter, som gjør 0-100 km/t på lynkjappe 3,4 sekunder. Toppfarten for "vår" bil er 233 km/t. Det holder rikelig for oss...

Det som er ende viktigere enn 0-100 og toppfart for mange av de som kjøper elbiler er rekkevidde, strømforburk og lading. Her tror jeg vi bare, først som sist, kan fastslå at Tesla er best.

Teslas nettverk av superledere er også helt unikt. Ladehastigheten på 250 Kw er det samme. Har kan man lade fra 20 - 80 prosent på ett kvarter. Strømforbruket er unikt lavt. Vår uke med bilen som var en typisk norsk sommeruke. Det vil si 15 - 20 grader, litt regn og noe sol innimellom.

Gode, men ikke helt optimale forhold. Gjennomsnittsforbruket lå gjerne i størrelseordenen 130 - 140 Kw pr. km. per tur. Vi sparte ikke men brukte bilen helt vanlig og mest til småkjøring.

Disse tingene er i seg selv veldig gode argumenter for å velge Tesla.

Liker du mange brytere og knapper? Da er ikke dette bilen for deg ...

Finest utenpå eller inni?

Mange av designelementene og selve det utvendige kileformede designet med lav front og høy hekk kjenner vi igjen fra Tesla Model S. Model 3 er noe kortere og dermed ikke fullt så elegant i linjeføringen som S-en, etter vår mening.

Byggekvalitet, materialkvalitet og finish er fortsatt ikke helt på høyde med tyske premium-merker. Det er ikke prisen heller ... Men vår testbil var absolutt ikke blant de verste. Den hadde greie pasninger i karosseriet og lakk der man forventer at det skal være lakk.

Innvendig her Tesla virkelig prioritert å gjøre bilen så minimalsistisk som mulig. Er du av typen som liker lange rekker med vippebrytere og massevis av instrumenter, vil du neppe finne deg til rette bak rattet her.