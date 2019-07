United-kjenner reagerer på Solskjærs Pogba-uttalelser

Onsdag morgen møtte kristiansunderen pressen for første gang denne sesongen i australske Perth.

Der ble Solskjær grillet om Pogba, som har uttrykt et ønske om å forlate de røde djevlene.

46-åringen valgte å ta franskmannen i forsvar. Det tok Samuel Luckhurst, en av journalistene som følger klubben tettest som sjefskribent i Manchester Evening News, på sengen.

– Det var overraskende. For å si det mildt, sier Luckhurst til TV 2.

– Problemet, ikke løsningen

Blant annet sa Solskjær at Pogba «har et hjerte laget av gull», og at han «aldri har vært et problem».

I tillegg antydet han at pressen har en agenda mot stjernespilleren.

– Det er effektivt bare å fortsette den overdrevne rosen av Pogba, som har forårsaket harme blant noen av United-spillerne. Det var en ganske breial taktikk, og ikke en utelukkende suksessfull en. Spesielt siden han prøvde å legge det på media, mener Luckhurst.

– Han hadde et godt poeng med tanke på videoen med Lingard. Men det er ikke en agenda mot Pogba. Han (Pogba) viste mangel av respekt da manageren ble sparket i fjor, og agenten prøver alltid å ordne en overgang for ham. Og han tilbød ham til Manchester City i fjor. Noen i Manchester United må erkjenne at de tar feil. Denne fyren er problemet – ikke løsningen, som Solskjær ga inntrykk av i dag, fortsetter han.

– Sier ting som slår tilbake

Manchester Evening News-journalisten tror at Solskjær hadde lagt en plan på forhånd sammen med medieteamet sitt om hvordan de skulle håndtere de forventede Pogba-spørsmålene.

Luckhurst mener at Solskjær klarte å flytte noe av søkelyset over på seg selv, men tror at han sitter igjen med flere misfornøyde supportere. Han viser til at flere ønsker at klubben skal kvitte seg med Pogba etter franksmannen og agentens uttalelser den siste tiden.

– Han har en tendens til å si ting som slår tilbake på ham. Han har motsagt seg selv med flere av tingene han sier om spillerne, som «jeg vil bli suksessfull her, men noen av spillerne vil ikke det», påpeker han.

Journalisten viser til at det ennå ikke er blitt solgt en spiller, foruten dem som forlot klubben gratis 1. juli.

– Han sa at spillerne måtte ville det mer og ofre seg selv. Det inntrykket Pogba gir, er at han ikke er klar for det. Solskjær har en retorikk som gjør at det kan slå tilbake på ham. Det er bra for oss, for det er mye å spørre ham om, men ved å gå til forsvar hjelper han ikke seg selv. Noen ganger vil han trenge media på sin side denne sesongen, for ting går ikke bra. Små ting som dette vil folk holde imot ham, forklarer han.