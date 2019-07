Dette er ikke første gang Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, har blitt sett skjelvende på lignende måte.

Også 18. juni og 27. juni skalv hun synlig under offisielle oppdrag.

Første skjelvetokt var 18. juni, under en velkomstseremoni for den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky. Andre gang var knappe ti dager senere, under utnevnelsen av Christine Lambrecht som ny justisminister.

Onsdag skjedde det igjen, mens hun tok imot Finlands nye statsminister, Antti Rinne, i Berlin.

På videoen ser det ut som at Merkel anstrenger seg for å holde skjelvingen under kontroll, mens de to statslederne står side om side og hører på landenes nasjonalsanger under velkomstseremonien.

– Ingen grunn til bekymring

I slutten av juni fikk 64-åringen spørsmål om skjelvingen under G20-toppmøtet i Osaka. Da forsikret hun at det ikke var noe fysisk galt med henne.

På spørsmål om hun har konsultert lege som følge av skjelvingen, var svaret unnvikende.

– Jeg har ikke noe spesielt å melde om, bortsett fra at jeg har det bra, sa hun.

Går av i 2021

Også i dag ble hun konfrontert med skjelvingen.

– Jeg har det bra, folk trenger ikke å bekymre seg over meg, var svaret hennes.

En talsperson for Merkel sa videre at møtet med den finske statsministeren fortsetter som planlagt.

Merkel trakk seg i oktober i fjor som partileder for CDU. Hun skal imidlertid etter planen fortsette som forbundskansler fram til 2021.