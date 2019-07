Brannvesenet er ute med store ressurser for å slukke brannene langs Rørosbanen fra Midtskogen i retning Elverum onsdag formiddag.

Et brannhelikopter er også på stedet for å bistå. Brannvesenet har vurdert det dithen at det ikke skal være fare for bebyggelse.



Politiet tror brannene er forårsaket av varmgang i bremsene på et spor som kjørte på strekningen