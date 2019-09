I mange år var stasjonsvogner veldig enkle å definere: Det handlet om fornuft og mest mulig plass i kupéen og baksetet.

Saker og ting måtte enkelt kunne lastes inn og ut. Mens kjøreegenskaper og design ikke var så viktig. Det var jo tross alt "bare" en stasjonsvogn.

Så begynte det å skje noe. Flere motorsterke stasjonsvogner meldte seg på. En rekke bilmerker begynte også å leke seg mer med design, også på stasjonsvogner. Og plutselig ble sporty design og heftige kjøreegenskaper et alternativ også i denne klassen.

I takt med dette har naturligvis også kundene blitt mer kravstore. Mange vil ikke ha enten/eller. De vil ha både og!

Kia er en av dem som svarer på det med sin nye ProCeed.

Hva er nytt?

Dette er på en måte en ekstra stasjonsvognutgave av Kias mellomklassebil Ceed. Der Ceed stasjonsvogn har fokus på fornuft (og et digert bagasjerom), er ProCeed langt mer leken, med et design som faktisk minner litt om en nedskalert Porsche Panamera.

Det er også nærliggende å tenke Mercedes CLA. Som ProCeed er den noe midt mellom en femdørs kombi og en stasjonsvogn. Bilprodusentene ynder forresten å kalle det Shooting Brake. Fint skal det være!

Testbilen heter GT og lever faktisk ganske godt opp til den betegnelsen. Her har vi å gjøre med en ganske hørbar (Kia har helt tydelig jobbet med lyden) 1,6-liters bensinmotor på hele 204 hestekrefter.

Tross sporty design og sterkt fallende taklinje, har Kia klart å trylle fram et bagasjerom på 594 liter. Vi må legge til at det er et brutto-tall, som inkluderer flere rom under det i utgangspunktet ganske høye gulvet.

Mer om Kia? I Brooms bilguide ligger det langt over 100 vurderinger!

Sterkt fallende taklinje er med på å understreke det sporty preget.

Hva er styrker og svakheter her?

Designet er et trumfkort her. Vi skal ikke så mange år tilbake i tid før de fleste Kiaene så ut som de var designet av en robot med klar beskjed om å tegne biler som skulle skille seg minst mulig ut fra mengden - og for all del ikke risikere å støte bort noen kunder. Resultatet ble innimellom så pregløst at bilene bare forsvant i trafikkbildet.

Men det er historie. Kia skjønte etter hvert også at europeiske kunder kanskje ikke alltid ønsker seg det samme som koreanske kunder gjør. Derfor designer, utvikler og produserer de biler som er skreddersydd for Europa.

ProCeed er rett og slett en lekker bil. Testbilens små, røde detaljer står også fint til det øvrige. Det er en bil flere snur seg etter, uten at den på noen måte er utagerende.

Kjøreegenskapene overrasker også. Jeg tar den med til en svingete og ganske øde strekning, uten å ha de helt store forventningene. Men i Sport-modus er den både leken og presis. Motoren går litt tom oppe i registeret, men i svingene her, mellom 50- og 80 km/t, er den virkelig med på notene, godt hjulpet av en girkasse som også leverer. Endel Kiaer har direkte livløs styring, men slik er det ikke her. Selve styrefølelsen er passe tung, samtidig som den er presis.

Støydempingen er generelt grei, men på slitt og grovkornet asfalt blir det en del hjulstøy inne i bilen.

Plassen? Den er overraskende god, tatt i betraktning at designet er vektet tungt her. Bagasjerommet er ganske grunt, men det er altså flere rom i gulvet. Skal du ha med virkelig mye, merker du fort at den skrå bakluken hindrer endel pakking i høyden.

Bakseteplassen er heller ikke verst. To voksne har helt tilstrekkelig plass, så lenge de ikke er mye over 1,80 meter høye.

Dashbord og interiørdesign sladrer om at dette ikke er noen veldig kostbar bil. Kia går for ganske mange knapper og brytere. Det er også mange forskjellige overflatematerialer her, det gir litt rotete preg.

Les vår store test av Kia Stonic her

ProCeed viser at også Kia kan leke seg med design – og lykkes.,

Hva koster den?

Du blakker deg ikke selv om du kjøper lekker Kia. På prislappen til denne bilen står det nemlig 459.900 kroner. Da er også en omfattende utstyrspakke inkludert i prisen. Med metallic lakk og litt ekstra her og der, bør du likevel klare å holde deg under en halv million kroner.

Det er gunstig for en bil som plassmessig bør duge for mange familier, samtidig som den har over 200 hestekrefter og et design som matcher.

Du kan forrresten også få den i utstyrsversjonen Kia kaller "GT Line". Da forsvinner GT-følelsen fra motorrommet, her er det nemlig en 1,4-liter på 140 hestekrefter. Prisen faller da til 419.900 kroner.

Hvorfor har disse bilene nesten ikke bagasjerom?

Hvem er konkurrentene?

Mercedes CLA har kommet i ny utgave, snart er det også klart for ny stasjonsvogn der. Den er både en konkurrent – og ikke en konkurrent. CLA og ProCeed har samme oppskrift, men det er nok ikke så veldig mange kunder som står og lurer på om de skal kjøpe Kia eller Mercedes.

CLA har forresten en ganske gunstig startpris, men skal du utstyre den som en ProCeed, blir det fort mye dyrere.

Andre? Stasjonsvognutgavene av biler som VW Golf og Ford Focus er naturlige å ta med her, men er mye mer trauste valg. Clubman er stasjonsvogn fra Mini. Den er som Proceed en bil med mye design og personlighet.

Les vår test av Mini Countryman S E her

GT-merket i grillen er ikke bare staffasje. Under panseret her finner vi 204 hestekrefter.

Vil naboen blir imponert?

Det er slett ikke umulig. Det er fint lite snobbe-faktor over de fleste av Kias biler, men her har de en modell som skiller seg fra mengden på design. Proceed er også en bil som plasserer seg litt mellom bilklassene. Sammenlignbare stasjonsvogner er gjerne så fornuftige at de nesten blir søvndyssende.

Broom mener

ProCeed er virkelig en positiv overraskelse. Én ting er at Kia har laget design med "må ha-faktor". Men de har ikke stoppet der. Testbilen har også motor og kjøreegenskaper som matcher utseendet. Når 204 hestekrefter og mye utstyr ikke koster mer enn 459.900 kroner, snakker vi en bil som har veldig få reelle konkurrenter.

Som stasjonsvogn betyr den sporty taklinjen at du mister en god del høyde i bagasjerommet. Frakter du jevnlig digre gjenstander eller behøver plass til et stort hundebur, kan det nok bli litt snaut. Men bortsett fra det er også bagasjerommet overraskende rommelig.