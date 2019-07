2. januar la finske Mikael Sten (29), Niklas Nyman (36), Andrè Stenfors (32) og svenske Disa Bäckström ut på en topptur til Blåbærfjellet i Tamokdalen.

Gruppa ble sist observert i 14-tiden samme dag. Etter noen timer ble en femte person i turfølget bekymret og meldte fra til politiet.

Kort tid senere konkluderte politiet med at de fire skiløperne var tatt av et snøskred, og at det ikke lenger var håp om å finne de savnede i livet.

De tre andre ble funnet og hentet ut av skredet i januar, men Nymans kropp har til tross for flere søk ligget under snømassene siden. Beslutningen om å stanse letingen ble tatt av politiet i samråd med den avdødes foreldre.

– Vi har fortløpende vurdert forholdene i fjellet. I samråd med lokalkjente har vi funnet at det ikke var riktig å gå i gang med mer omfattende søk på bakken tidligere i år. Vi vet rett og slett ikke hvor den omkomne ligger. Med så mye snø i skredet ville det krevd enorme ressurser, sa politiets innsatsleder John-Kåre Granheim tirsdag.

Onsdag ble det satt i gang et nytt søk, og klokken 12.37 bekrefter politiet at det er gjort et funn:

– Det er nå gjort funn av en død person i skredet, melder Troms politidistrikt på Twitter.

Funnet ble gjort av lavinehundene i skredet, sier innsatsleder John-Kåre Granheim i Troms politidistrikt til TV2

– Vi vil informere de pårørende om detaljene i funnet før vi utdyper dette, sier han.

Den avdøde vil bli fraktet til UNN for obduksjon og identifisering.

Saken oppdateres.