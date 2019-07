– Man skal ikke tulle med de matgreiene

Hun mener mat er misforstått blant flere toppidrettsutøvere.

– Jeg har alltid sagt at toppidrettsutøvere har et anstrengt forhold til mat. Enten om det er for mye eller for lite mat du får i deg. Det er en så viktig del av det med å drive toppidrett. Man må få i seg riktig mengde kalorier. Det spiller ikke noen rolle om du tar en ekstra is hvis du er ute på sykkelen hele dagen. Da er det nesten best å spise den isen, forteller Bjørnsrud.

Hun har opplevd lignende opplevelser, men ikke så tidlig som i 16-årsalderen. 26-åringen mener det er stor forskjell på om voksne syklister skal spisse formen inn mot mesterskap sammenlignet med juniorer som vil sykle raskere.

– Du har de gammeldagse tankene rundt at du skal spise salat til middag. Ikke poteter, ikke pasta, kun for å bli raskere. Det er litt det de yngre guttene og jentene higer etter. De vil bli så tynne som mulig. Når man er så ung, så skal man ikke begynne å tulle med maten. Da er det jo enda større sjans for at du går på en skikkelig smell, for da er man under utvikling, mener Bjørnsrud.