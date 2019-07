Det skriver flere internasjonale nyhetsbyrå, deriblant Reuters.

Den spanske domstolen slo onsdag fast at den Iglesias er den biologiske faren til den 43 år gamle mannen Javier Sanches-Santos.

En portugisisk danser hevder at hun hadde et forhold til sangeren, og hevder at sønnen ble født ni måneder etter at de tilbragte én uke sammen sommeren 1975.

Striden har pågått i over tre tiår, da den spanske sangeren har nektet å ta en DNA-test.

I 1992 bestemte en rett at Iglesias var Javier Sanches-Santos sin biologiske far, men sangeren anket avgjørelsen og beslutningen ble trukket tilbake.

Avgjørelsen om at 43-åringen er spanjolens sønn kan fortsatt ankes.

75 år gamle Julio Iglesias har solgt mer enn 300 millioner plater. Dette gjør ham til den bestselgende latin-artisten noensinne.

Han har åtte andre barn, deriblant den verdenskjente sangeren Enrique Iglesias.