Huseklepp legger press på Brann før Shamrock-møtet

Med kun én seier på de fem siste eliteseriekampene, i tillegg til cup-exit, har ikke Brann noen særlig formkurve å støtte seg på når de nå skal ut i Europa.

Torsdag kveld tar bergenserne i mot irske Shamrock Rovers til første kamp i kvalifiseringsrunden til Europaligaen.

Brann-Shamrock Rovers ser du fra kl.18.50 på TV 2 Sport 1 og Sumo torsdag.

Returoppgjøret spilles 18. juli, og skulle Brann gå på en smell mot laget fra Dublin, er det et varseltegn, mener TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp.

– Brann skal være store favoritter mot dette laget her. Det vil være en enorm skuffelse hvis Brann ryker ut mot dem, sier Huseklepp og legger til:

– I løpet av de siste to årene har de brukt 30 millioner på nye spillere. Hvis de da ryker ut i første kvalifiseringsrunde til Europaligaen, vil det være et kraftig signal på at man ikke har lykkes.

– Ikke ideelt at denne kampen kommer nå

Men selv om han mener Brann er et bedre lag enn Shamrock, er Huseklepp kritisk til Branns sviktende angrepsspill. I løpet av de siste fem kampene har rødtrøyene kun scoret tre mål.

– De har knapt skapt sjanser i de siste kampene. Brann sliter veldig med lag som legger seg lavt og komprimert. Det er vanskelig å se hva de prøver å gjøre offensivt, det ser ikke ut som det er noe mønster og det blir mye én mot én, oppsummerer Huseklepp.

At det stanger i mot hjemme i Norge kan muligens ha en negativ effekt på Brann når de nå skal spille i Europa, tror TV 2s fotballekspert.

– Det er ikke ideelt sånn som Brann presterer for tiden, at denne kampen kommer nå. Men samtidig kan man håpe at Shamrock ikke legger seg lavt, og prøver litt mer, sier Huseklepp.

– Men jeg er litt usikker, for jeg regner med at de har tilgang på video, de også. Og hvis de har sett igjennom Brann sine kamper, er det ekstremt lett å se hva Brann sliter mot og hva de håndterer bra. Jeg blir overrasket om jeg ser et Shamrock som går i høyt press på Brann Stadion på torsdag. Det tror jeg ikke de gjør, fortsetter han.

Trenger et godt resultat i Bergen

Det høye presset kan imidlertid komme når Brann gjester Dublin. Et svakt resultat i Bergen vil gi press fra flere kanter.

– Brann bør ha med seg et greit resultat til Irland. For det er klart at om de får et dårlig resultat i Bergen og med tanke på den formen de har vært i, vil presset bli kjempestort der nede, mener Huseklepp.