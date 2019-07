Huseklepp tror på enkel RBK-seier

Onsdag kveld er første skritt på veien for Rosenborgs Champions League-drøm. De første kvalifiseringskampene mot nord-irske Linfield bør være et enkelt hinder å komme over for trønderne, mener TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp.

– Linfield er utenfor sesong, det er fordel Rosenborg. Og de har spilt to treningskamper. Mot skotske Motherwell de tapte de 0-3, mens de tapte 2-4 mot St. Johnston. Rosenborg skal være et bedre lag enn begge de to. Jeg blir ekstremt overrasket hvis Rosenborg får problemer med dette laget her, sier Huseklepp.

Etter den dårlige seriestarten har Rosenborg fire seire på de fem siste eliteseriekampene. Huseklepp mener Rosenborg til dels har funnet formen, men understreker at det er et stykke igjen til toppformen.

– Jeg vil ikke friskmelde de helt, for det går fortsatt litt for seint og tregt i angrepsspillet deres. Men det som er ekstremt positivt for Rosenborg nå er at Akintola og Adegbenro virkelig er kommet i gang. Når de to er på, så er de kanskje de to beste kantspillerne i hele eliteserien. Men de er nok ikke hundre prosent friskmeldt ennå, vil jeg si. Men de er på rett vei, understreker Huseklepp.

Horneland: – Et lag med masse energi

Linfield fra byen Belfast er Nord-Irlands mest suksessrike fotballklubb og ble i 2018 seriemestere for 53. gang. Eirik Horneland forventer et «typisk britisk lag».

– Et lag som kommer med masse energi, entusiasme og ønsker å spille mye på første- og andreball, og trykke etter. Så får vi se om vi har det i oss å ta initiativet i kampen. Jeg håper jo det at vi som et lag, som er midt i seriespillet skal ha litt større fart i beina, sier Rosenborg-treneren til klubbens hjemmeside.

Den beskrivelsen er Huseklepp enig i.

– Linfield kommer nok til å gi alt og har masse innsats. Men så skal det være stor forskjell i kvalitet på Rosenborg og Linfield.

Skulle det derimot gå galt for trønderne, er Huseklepp klar på hva som blir skyld i det.

– De sliter mot lag som ligger seg lavt og bare vil forsvare egen boks. Det har vært en akilleshæl for Rosenborg i år. Er det noe de kan få problemer med, så er det det. Men jeg tror ikke de gjør det, sier Huseklepp.

Urealistisk med Champions League-spill

Horneland sier videre til rbk.no at de må bli flinkere til å holde på initiativet lenger i kampene de spiller. Mot Linfield går de for å styre kampen.