Det har allerede gått mer enn syv år siden Saab gikk konkurs, rett før jul i 2011.

National Electric Vehicle Sweden (NEVS) overtok i 2012 konkursboet etter Saab. Det ble snart klart at de planla å videreutvikle en elektrisk Saab 9-3, noe Saab aldri fikk anledning til selv, for salg i Kina.

Det har definitivt tatt sin tid. Men nå er NEVS endelig i gang har startet å produsere en full-elektrisk bil basert på den gamle Saab 9-3-plattformen.

Det er NEVS som eier den gamle Saab-fabrikken i Trollhättan også. Men bilene gjenoppstår ikke der. I stedet er produksjonen lagt til den kinesiske havnebyen Tianjin. Der de første bilene trillet ut fra fabrikkportene forrige uke.

Slektskapet til Saab er ikke vanskelig å se. Noen mindre endringer på bilens front og bakpart her det blitt, men likhetene den opprinnelige 9-3-modellen fra Saab er helt tydelige. NEVS har da heller ikke lagt særlig mye i å skjule opphavet, og har kalt bilen for NEVS 9-3 EV. Vi kan vel med det konstatere at Saab, på sett og vis, lever videre her.

Suget etter elbiler i Kina er fortsatt svært stort. Kina har de siste årene blitt kanskje det aller viktigste markedet for flere vestlige bilprodusenter. Samtidig som de ønsker å få opp andelen elbiler kraftig.

Det er ikke vanskelig å se herkomsten til NEVS 9-3 EV, de har da heller aldri lagt skjul på den.

Planen er, enn så lenge, å produsere 50.000 biler i året. China Evergrande Group, som eier NEVS har ikke tenkt å gi seg med det. Det planlegges for ekspansjon og produksjon i flere kinesiske byer om ikke altfor lenge.

Evergrande Group har den siste tiden kjøpt opp flere selskaper som driver med både batteriproduksjon og bygging av elmotorer. Nylig har det også blitt inngått avtaler med lokale myndigheter om å produsere elektriske motorer, batterier og elektriske motorer i Sør-Kina, Guangzhou og nordøst i Kina, Shenyang, med investeringer på totalt 440 milliarder yuan.

Kan være starten på noe stort

Det er med andre mye som tyder på at det vi har sett så langt er bare en sped start på noe som fort kan bli veldig stort.

Om NEVS kommer til Europa kjenner vi ikke til. Men flere europeiske bilprodusenter bygger nå biler i Kina, som eksporteres tilbake til Europa etterpå.

NEVS her heller ikke avslørt noen tekniske detaljer, som effekt og rekkevidde på sin første bil enda, men har valgt å holde kortene tett til brystet.

