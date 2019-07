I mai i fjor ble det kjent at Nina Jensens samboer, Nicolai Roan, skulle opereres for hjernekreft.

Siden da har familien kjempet en tøff kamp mot kreften. Jensen har hele veien delt oppdateringer om tilstanden til samboeren, og i et nytt Facebook-innlegg publisert 9. juli, skriver hun at nye MR-bilder viser at svulsten til Roan har kommet tilbake på to steder, og at de vokser raskt.

TV 2 har fått tillatelse til å gjengi innlegget.

Har ikke språk

«Nicolai er i ganske dårlig form, har ikke språk/problemer med å finne ord, dårlig syn og ingen motorikk på høyre side. Dessverre sitter svulsten slik til at den ikke kan opereres ut, så nå tester vi alle former for eksperimentell behandling inkludert immunterapi.»

Jensen skryter videre av samboeren, og sier at denne sommeren blir den viktigste i hele hennes liv, og at dette er sommeren hvor de skal vinne kampen mot hjernekreften.

«Hjertet mitt er knust i tusen biter og det gjør så utrolig vondt. Men vi gir oss ALDRI. Vi har fortsatt troen på at vi skal vinne kampen, håp om et langt og godt liv sammen og at vi skal finne en kur.»

Sterk appell

Samtidig med oppdateringen på samboerens tilstand, kommer Nina Jensen med en sterk appell til ferierende nordmenn, og tar et oppgjør med feriepresset.

«Til alle som nå drar på ferie eller snart drar på ferie: Nyt den, hverandre, de lange sommerkveldene, dagene da du faktisk kan gjøre hva som helst og bare la humla suse. Ikke bruk opp tiden på å krangle, ha urealistiske forventninger eller press på dere selv og familien på hva dere skal få til eller gjøre. Det å få være sammen og i god helse er en gave som ikke bør tas for gitt», skriver Jensen videre i innlegget som så langt har blitt likt av godt over 1000 mennesker.

Til slutt kommer miljøforkjemperen med tre tips til ferien:

1. Ikke ha urealistiske forventninger om alt du skal gjøre og få til. Gled deg heller over alt du ikke trenger å gjøre og nyt livet.

2. Ikke kast bort tiden på å krangle om små, ubetydelige ting. Husk at ingen vet hvor lang tid vi har sammen, så bruk den tiden godt.

3. Logg av telefonen og logg på livet. Det er faktisk nå du lever», avslutter Jensen.

Jensen er en av de mest profilerte miljøforkjemperne i Norge, og er også søsteren til finansminister Siv Jensen. Hun leder nå Kjell Ingen Røkkes gigantprosjekt, forsknings- og ekspedisjonsskipet REV.