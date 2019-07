Mercedes har etter hvert mange ekstreme biler på samvittigheten. I fjor banket de til og lanserte tidenes kraftigste modell noen sinne, nemlig AMG GT 63 S.

Dette er en voksen bil med plass til fem, men er likevel den raskeste Mercedes-modellen målt fra 0-100 km/t. Øvelsen tar kun 3,2 sekunder, takket være et monster av en motor og 4Matic firehjulsdrift.

Bilen er for øvrig utstyrt med samme 4-liters V8 som vi kjenner fra de øvrige AMG-modellene, men yter nå rekordsterke 639 hk og 900 Nm.

AMG GT 73

Selv om det bare har gått et drøyt år siden lanseringen av den nye toppmodellen, har ryktene om en enda hvassere oppfølger allerede florert en god stund.

Her har det vært snakk om en GT 73-modell, som skal overgå dagens versjon med god margin. Nå viser det seg at dette blir en realitet.

Det avslører AMG-sjef, Tobias Moers til britiske Autocar.

Snart får dagens råeste AMG-modell knallhard konkurranse fra sin egen slekt...

Her er tidenes raskeste Mercedes på plass i Norge

805 hestekrefter!

GT 73 tar utgangspunkt i dagens GT 63 S, men får altså enda mer godteri under panseret. Dagens V8-er på 4 liter beholdes, men får drahjelp fra en kraftig elmotor og batteripakke.

Det er snakk om en helt ny, ladbar drivlinje. I følge Autocar skal den nye toppmodellen yte opptil 805 hk. Det er på grensen til absurd i en serieprodusert «familiebil». Og dette er noe Mercedes aldri har vært i nærheten av, hvis vi utelukker modeller fra egne tuningselskap, som for eksempel Brabus.

AMG-sjef Tobias Moers bekrefter til Autonews at det kommer en ny konge på haugen.

Med nye GT 73 vil Mercedes gå rett i strupen på Porsche Panamera Turbo S E-hybrid, sistnevnte som «bare» yter 680 hk.

Med over 800 hk vil naturligvis bilen sette nye rekorder, både hva gjelder toppfart og akselerasjon. Det forventes blant annet at 0-100 km/t skal være i mål på 3 sekunder blank! Det er svært imponerende i en bil som kommer til å veie godt over to tonn.

AMG GT: – Salget har gått over all forventning

Den har plass til fem og veier drøyt to tonn. Likevel går den like fort som superbilen Lamborghini Huracan opp til 100 km/t.

Ladbar…

I intervjuet med Autocar forteller AMG-sjefen videre at det ikke er planer om å skvise ut noe særlig mer effekt av dagens V8-er, enn de 639 hestekreftene den leverer i dag.

I stedet er det altså snakk om å supplere med elektrisk kraft, og at fremtidens AMG-motor vil innebære en hybrid-løsning.

På innsiden i dagens GT 63 ser vi klare likheter til E 63, som er faktisk er bilen den bygger på.

Den nye AMG-drivlinjen debuterer med andre ord på GT 73. I følge Autocar vil bilen få en elektrisk rekkevidde på rundt 50 kilometer. Ikke det at en typisk AMG-kunde kommer til å bry så seg så velidg om det…

Topp 3: Disse råtassene kommer til Norge neste år

Kutter bakhjulstrekk

Det er forresten ikke første gang vi kommer til å se en Mercedes-modell med tallene 73 på bakluka. På 90-tallet ble nemlig datidens SL laget i en spesialversjon: SL 73. Den var utstyrt med en gigantisk V12 motor på nettopp 7,3 liter. Det er også samme motor som ble brukt i superbilen Pagani Zonda…

Tilbake til AMG og fremtidens modeller, forteller Moers til Autocar at kommende biler antagelig blir uten ren bakhjulstrekk. Årsaken er rett og slett at kundene ønsker seg firehjulstrekk – på grunn av bedre akselerasjon og stabilitet.

Men når det er sagt: Dagens 4Matic + tillater driftmode, altså bakhjulstrekk, så muligheten vil fremdeles være der. Men en ren bakhjulstrekker, slik som AMG GT R, vil på sikt utgå…

Fikk 1,2 millioner kroner i fartsbot

Med 4Matic + velger du selv om du vil kjøre med bak- eller firehjulsdrift.

Lanseres neste år

Helt nye GT 73 lanseres neste år. Her kan det faktisk bli spennende å se hva bilen kommer til å koste i Norge. Ettersom ladbare biler kommer gunstig gjennom det norske avgiftssystemet, er det ikke utenkelig at den nye råtassen ikke blir dyrere enn dagens 63 S.

Den begynner på 2,2 millioner her hjemme, men ender fort på 2,6 millioner med utstyr.

Til tross for den skyhøye prisen har salget hjemme i Norge gått over all forventning, i følge den norske importøren.

Bare måneder etter lanseringen i fjor, ble et tosifret antall kontrakter signert, hvor majoriteten er toppmodellen med nesten 640 hk.

Få biler har provosert mer enn denne

Dette er helt nye AMG A45 S – som har verdens kraftigste 2-liters bensinturbo under panseret. Her kan du se den i aksjon på bane: