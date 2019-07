Kan bli opp mot 30 grader i Sør-Norge

– Det er mye bra vær nå, konstaterer Storm-meteorolog Roar Inge Hansen.

Etter en svært skiftende start på sommeren, har været så smått begynt å stabilisere seg. Og store deler har hatt riktig gode temperaturer de siste dagene.

Slik ser det også ut til å fortsette, skal man tro meteorologen.

I indre områder av vårt langstrakte land er det generelt fint vær som vil sette sitt preg på uken. Med unntak av Øst-Finnmark.

– Der har man fortsatt en del tåkeskyer og lave temperaturer ned til ti grader, men helt fra Troms og videre sørover er det mye fint vær, sier han.

Som i Øst-Finnmark vil også deler av kyststrøkene på Vestlandet få tåke.

– Det eneste som skiller seg ut når det gjelder det fine været er enkelte kystområder, hovedsakelig fra Stadt og videre nordover, som har en del lave tåkeskyer, sier Hansen.

Tåkeskyene kan god sprekke opp utover onsdagen, men med mulighet for å komme tilbake igjen utover kvelden og natten.

Varmere i Sør-Norge

Tirsdag nådde man helt opp i 24 grader i sørlige deler av Nordland, og hele veien sørover i landet har man stort sett fått kjenne på gode sommertemperaturer.

– I dag vil man nok gå en grad høyere på de fleste plasser, så man kommer opp mot 25 grader, sier Hansen.

Og endelig ser det ut til at været begynner å stabilisere seg litt. Meteorologen forteller at det ikke vil komme store endringer med det første.

– Generelt blir det litt varmere i Sør-Norge, sier han og fortsetter:

– Det vil begynne å nærme seg 30 grader. På Vestlandet og Østlandet vil man passere 25 grader, passere 27 grader, og komme opp mot 29 grader på de varmeste plassene.

Ettermiddagsbyger

De høye temperaturene vil dog komme med en liten bismak.

– Når det nærmer seg over 25 grader og opp mot 30 grader, øker faren for lokale ettermiddagsbyger. Fra torsdag av er det uttrykk for byger, hovedsakelig i indre deler av Vestlandet. Det kan bli torden også, men det er først på sen ettermiddag at dette vil blomstre opp, sier han.

Når det kommer til fredagen er det sannsynlig at også Østlandet vil få noen lokale ettermiddagsbyger, noe som også vil fortsette inn i helgen.

Varme med unntak

Stikkordet er altså høye temperaturer fra Midt-Norge og nedover i dagene som kommer, men ingen regel uten unntak. Kystområdene på Vestlandet og i Trøndelag vil også inn mot helgen få lavere temperaturer enn indre strøk.