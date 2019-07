– Vi kan ikke fjerne det beste tiltaket mot alvorlige ulykker

Denne uken gikk Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) ut og sa at antallet ATK-fotobokser i Norge skulle ned.

Daria Maria Johnsen (MDG) reagerer på Dale sitt utspill, og sier til TV 2 at det ikke holder mål.

– Det finnes ingen andre muligheter enn å bruke disse strekningsmålerne. Jeg kan ikke forstå hvorfor man skal se bort ifra et tiltak som er så effektivt. Det høres rart ut for meg å skrote et virkemiddel som så tydelig redder liv i trafikken, sier Johnsen.

Ser bort fra anbefalingene

Johnsen sier at det å fjerne fotoboksene vil ta bort det rimeligste og mest effektive tiltaket mot alvorlige trafikkulykker, og at vi da bare sitter igjen med dyre og lite praktiske tiltak.

– For meg virker dette som et forslag fra Frp sin side for å få fjernet strekningsmålerne, og da sitte igjen med utbyggingen av vei som eneste tiltak for bedring av trafikksikkerheten, sier Johnsen og legger til:

– Jeg synes samferdselsministerens argumenter ikke holder vann i denne saken. Her ser man altså bort fra all forskning og Transportøkonomisk institutt (TØI) sine anbefalinger. Det finner jeg rart.

BOT:Strekningsmålinger har blitt tatt i bruk en rekke steder i Norge. Her måles farten du kjører i mellom to bokser. Er den høyere enn fartsgrensen, blir det bot. Illustrasjon: Statens vegvesen.

– Rimelig og effektivt

En rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) viser at streknings-ATK er svært effektivt. Det reduserer antallet hardt skadde og drepte på strekningene med omkring 50 prosent.

– Når det ble undersøkt for noen år tilbake viste det seg at ingen andre tiltak hadde like god virkning, unntatt firefeltsveier, sier Rune Elvik, forsker på trafikksikkerhet ved TØI, til TV 2.

– Disse strekningsmålerne er jo først og fremst et trafikksikkerhetstiltak. Og jeg synes det er merkelig at det Dale kaller «et element av overvåkning» skal trumfe nettopp sikkerhet, forteller MDG-politikeren.

Johnsen kritiserer også samferdselsdepartementet for å sløse med ressurser, når de nå har bedt Statens vegvesen og politiet om å gå igjennom bruken av streknings-ATK.

– Jeg ser på det hele som et merkelig utspill fra en samferdselsminister, og unødvendig ressursbruk.

Frp mot overvåkning

Med strekningsmålerne måles tidspunktet ved passering, og ut ifra avstanden mellom punktene regnes kjøretøyets fart.

Når man passerer disse fotoboksene blir et bilde tatt ved hvert punkt. Bryter bilen fartsgrensen blir bildene lagret slik at det kan dokumenteres hvem som kjørte bilen.

I Sverige tillates ikke denne typen målinger på grunn av personvern.

– Dette tillater de ikke i Sverige, fordi de mener det ikke går utover personvernet å ta bilder av bilister som ikke nødvendigvis har kjørt for fort. Men faktum er at bildene vi tar i Norge blir slettet hvis man overholder fartsgrensen, sier Arild Ragnøy ved Statens vegvesen til forskning.no.