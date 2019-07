– Det ser veldig bra ut

Mener landbruket er uforberedt

Klimaforandringene viser med all tydelighet at varierte og mer ekstreme somre vil komme hyppigere, forklarer professoren.

– Et år blir det tørt, et annet blir det vått. I år er det veldig OK for dem som dyrker gress, men flere steder er det kaldt. Da blir det utfordringer for dem som dyrker grønnsaker, sier han.

– Er bøndene forberedt på disse endringene?

– Nei. Den ene rekorden etter den andre blir slått, og sånn vil det være fremover. Det er det vi må være forberedt på, og det er vi ikke per i dag, sier Lønning.

Han har skrevet mye om fremtidens landbruk, og mener måten bøndene driver på må endres drastisk.

– Vi har hatt en lang periode der det har handlet om å intensivere landbrukspolitikken. Større enheter og flere husdyr per enhet. Vi har hatt lite fokus på dette med biologisk mangfold og livet i jorda, og det er så utrolig viktig når vi skal møte klimautfordringene, sier han.

UFORBEREDT: Landbruksprofessor Dag Jørund Lønning tror katastrofesomrene vil komme hyppigere i fremtiden. Det er ikke norsk landbruk forberedt på, mener han. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Tør ikke snakke om rekord

De erfarne gårdbrukerne TV 2 har snakket med, er enig i at bønder over hele landet må være forberedt på endringer i fremtiden.

– Det er alltid utfordringer. Men da må vi prøve å spre risikoen litt. Vi prøver å dyrke forskjellige ting. Jeg sikter meg inn på fire slåtter, men det er jo bare på noe av arealet, sier Jørn Viste.

Bjørn Gimming sier han har lært av fjorårets ekstreme forhold.

– Jeg skal legge meg opp et lager. Jeg må prøve å redusere risikoen for fremtidige år også. Så nå tenker jeg at det er lurt å ha litt ekstra, i tilfelle 2020 skulle bli et dårlig år, sier han.

Og selv om det ligger an til å bli en sesong langt over snittet for Viste, vil han ikke snakke om noen rekordsommer riktig enda.

– Jeg er blitt for gammel til å snakke om rekorder. Det er alltid noe som går galt, sier han lattermidt.