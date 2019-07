For mange er stasjonsvogn nærmest synonymr med kjedelig bil. Og det er i mange tilfeller også riktig.

Men heldigvis finnes det noen unntak. Audi RS 6 for eksempel. Det har lenge vært en ubestridt drømmebil for veldig mange.

Her handler det om en relativt diskré stasjonsvogn, som kjører fletta av de fleste andre i samme klasse.

Racing sport

Det var tilbake i 2002 at Audi lanserte sin første RS 6 (C5). Å montere en diger V8-motor i en fornuftig bil som A6, vakte virkelig stor oppsikt den gangen. Og siden har interessen for RS 6 bare eskalert.

I dag lever tredje generasjon helt på tampen, og det er like før en ny versting skal avdukes. Men til tross for en aldrende bil, leverer fremdeles dagens RS 6 ytelser få andre i klassen kan matche.

At Audi mener alvor med sine RS-modeller, skulle vel egentlig også bare mangle. RS står for RennSport – altså racing sport.

Audi RS6: Denne bilen lurte meg trill rundt

Årets feriebil?

Nå har vi funnet et skikkelig gromt eksemplar til salgs i bruktmarkedet. Det er snakk om en 2016-modell RS 6, i en farge som skiller seg klart ut fra mengden, nemlig Nogaroblå.

Dette må helt klart være en opplagt kandidat for årets feriebil. I tillegg til å frakte hele familien rundt om, får du en kraftpakke av de sjeldne. Det kan jo komme godt med hvis du planlegger en tur innom Tyskland og Autobahn i løpet av sommeren.

2016-modellen som er til salgs er riktignok den «snilleste» utgaven – med 560 hk. Det i motsetning til Performance-versjonen, som leverer 605 hk.

Selv om det finnes konkurrenter som kjører hakket fortere, er det noe eget med RS 6. Foto: Pro AutoSalg

Her er den i Norge – verdens raskeste stasjonsvogn

Over én million

560 hk bør uansett være nok til å levere en bilferie du sent kommer til å glemme. Her leveres kreftene fra Audi sin 4-liters V8-er. I tillegg til 560 hk leverer motoren 700 Nm. Fordel dette via quattro firehjulsdrift, og vi snakker 0-100 km/t på bare 3,9 sekunder!

På innsiden er det ikke like mye som hinter om alle kreftene som bor her. Foto: Pro AutoSalg

Det er 0,2 sekunder tregere enn Performance-utgaven, men du vil neppe kjenne stor forskjell på denne øvelsen i praksis.

Eksemplaret som er til salgs i Oslo har rullet litt over 56.000 kilometer, og har en prisantydning på en drøy million.

Til den prisen kan du naturligvis få mye annet gromt. Men sverger du til de fire ringene i grillen, er dette eksemplaret helt klart noe for seg selv.

Prikken over i-en, er at bilen er utstyrt med Akrapovic sportseksos. Dermed blir et allerede brutalt lydbilde ennå heftigere!

Klikk her for å se hele annonsen.

Under 300.000 kroner

På bruktmarkedet er det utvilsomt RS 6 som er best representert blant Audi sine RS-modeller. Prisene varierer fra langt over millionen til under 300.000 kroner.

I sistnevnte kategori snakker vi første generasjon, og biler som gjerne har rullet 100.000 – 200.000 kilometer. Hvis noe uheldig skulle skje her, kan det fort bli kostbare saker. Derfor er det smart å sjekke eier- og servicehistorikk nøye før eventuelt kjøp.

Selv om første generasjon RS 6 har rukket å bli 16 år, er det fremdeles en potent maskin. Takket være en 4,2 liters V8-er, klarer bilen 0-100 km/t på 4,6 sekunder. Dessuten er bilen nesten 100 kilo lettere enn dagens utgave.

Det er med andre ord mye som ligger til rette for heftig bilopplevelse – også på første generasjon.

Når Audi etterhvert skal avduke en helt ny RS 6, ventes det at bilen får rundt 650 hk. Foto: Pro AutoSalg

Vi gjør oppmerksom på at Broom og Broommarked har samme eier.

Her kan du lese vår test av Audi RS 6 Performance.

Jan Erik Larssen forteller om skrekkhistorien – da han lettet med en Audi RS 6 i 250 km/t.