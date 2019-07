For én uke siden ble rapperen Rakim Mayers, best kjent som A$AP Rocky pågrepet i Stockholm.

Ifølge den svenske avisen Expressen er artisten mistenkt for grov vold søndag kveld.

Stjernen selv la ut en video på sin Instagram-profil som viser en mann som angivelig følger etter rapperen og flere i hans følge.

Bevisstløs

Etter å gitt flere beskjeder til mannen om at han skulle slutte, kokte det til slutt over for artisten. Det viser en annen video det amerikanske nettstedet TMZ har fått tak i.

Det hele endte med at den 30 år gamle artisten tok tak i den svenske mannen, og slengte han i bakken. Mannen skal senere ha blitt slått flere ganger av tre personer fra rapperen sitt følge. Svensken skal ha blitt etterlatt bevisstløs.

Rapperen har hele tiden hevdet sin uskyld. Svenske myndigheter viser imidlertid liten tiltro til artistens forklaring. Fredag ettermiddag opplyste de at Mayers varetektsfengsles i to uker.

Opprop

Nå har et opprop for å få artisten løslatt fra fengsel begynt å spre seg i sosiale medier. Så langt har over 300.000 mennesker signert. I oppropet hevdes det blant annet at forholdene i Kronobergshäktet i Stockholm er inhumane.

TMZ skrev tirsdag at artisten sover på en yoga-matte uten tepper, at maten ikke går an å spise, og at han i løpet av de fem første dagene kun spiste et eple om dagen.

En representant fra den amerikanske ambassaden i Sverige skal også ha vært å besøkt stjernen i fengsel. Vedkommende beskriver det som å gå inn på et toalett.

Swedish Officials: #JusticeForRocky Demand that Rocky Be Released from Swedish Officials - Sign the Petition! https://t.co/eR01AS3GvU via @UKChange — Cara Delevingne (@Caradelevingne) July 9, 2019

Fengselssjef Fredrik Wallin går hardt ut mot anklagene om at A$AP Rocky sitter fengslet under inhumane forhold, og hevder fengslet er helt nyrenovert.

– De siste årene har vi gjennomført en stor ombygging, hvor vi har renovert alle cellene og hele fengselet. Så forholdene er bra, uttalte han nylig til Expressen.

300.000 har signert

Amerikanske medier hevder også at det flyter avføring over alt, og at dette ikke blir rengjort. Også denne påstanden avvises sterkt fra Wallin.

– Dersom noen kaster mat, eller gjør på seg, så vasker vi umiddelbart. Dette gjelder både for våre klienter, samt for at våre ansatte skal ha bra arbeidsforhold, sier Wallin til den svenske avisen.

Blant de over 300.000 menneskene som har signert oppropet, finner vi flere store navn i amerikansk underholdningsbransje.

Deriblant manageren til Justin Bieber og Ariana Grande, Scooter Braun, Jada Pinkett Smith, supermodellen Cara Delevingne og skuespilleren Michael B. Jordan.

– Jeg støtter min bror Asap Rocky. Signer oppropet for å få min venn hjem, skriver Jordan til sine 11 millioner følgere på Instagram.

Høyesterett

Supermodellen Cara Delevingne har over 40 millioner følgere på Instagram. På historiefunksjonen deler hun et bilde av rapperen og skriver:

«#JusticeForRocky! Krev at Rocky løslates fra fengsel i Sverige. Signér oppropet nå!»

Fengslingen av den amerikanske artisten var senest mandag opp i høyesterett. Også her ble løslatelsen av artisten avslått.