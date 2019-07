Hva skjedde med Emilie Meng?

Datafeil

I juni i år kom det informasjon om en feil i et IT-program, som kan ha vært avgjørende for etterforskningen. Feilen skal ha rammet innsamlingen av opplysninger knyttet opp mot telefonbruk. Som følge av feilen kan informasjon ha blitt slettet.

Beskriver Emilie Meng (17) som en livsglad jente

– Ingen vet hva det betydde for saken konkret. Om det har manglet teleopplysninger, er det helt åpenbart at det har vanskeliggjort etterforskningen. Det kan ha fått den konsekvensen at gjerningsmannen ikke har blitt funnet, sa Maj-Brit Storm Thygesen, familiens bistandsadvokat, til danske B.T. i juni.

Nå krever Mengs familie å få vite hvilken konkret betydning feilen har hatt å si for etterforskningen, skriver Ekstrabladet.

Familiens bistandsadvokat Mai-Brit Storm Thygesen har henvendt seg til politiet flere ganger for å få vite konkret hvilke konsekvenser systemfeilen fikk. Det har hun ikke fått svar på.

– Vil vite

Emilie Mengs far, Nikolai Skovgaard, tenker dag og natt på å tenke på de ubesvarte spørsmålene i saken. Det forteller han i første episode av en podcast som danske B.T. har laget om drapssaken.

– Det spørsmålet fortsetter bare å rase rundt i hodet. Man slipper det aldri, sier han.

Etter at Meng ble funnet gikk politiet raskt ut med at kroppen hadde ligget så lenge i vannet at det var vanskelig å slå fast dødsårsaken. Men selv tre år etter at hun forsvant, står familien i uvisshet. Den er noe av det som plager faren aller mest.

– Jeg vil gjerne vite det, og egentlig vil jeg ikke vite det, sier han til B.T.