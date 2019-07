Fotballryktene: – Supertalentet kan havne i Premier League

19 år gamle Moise Kean imponerte stort de gangene han fikk slippe til for Juventus forrige sesong, og ble belønnet med debut for det italienske landslaget.

Nå kan supertalentet havne i Premier League.

Skal en tro Daily Mail, er Everton interessert i å hente Kean til Merseyside. Juventus ønsker om lag 330 millioner kroner for spissen, i tillegg til at avtalen inneholder en tilbakekjøpsklausul.

Ryktene rundt Manchester United-stjernene fortsetter å svirre. Denne gangen er det Victor Lindelöf som omtales av utenlandske medier.

Ettersom Matthijs de Ligt sannsynligvis velger Juventus, kommer Barcelona til å prøve seg på den svenske midtstopperen, skriver Mundo Deportivo.

Real Madrid er på sin side ute etter Paul Pogba, som bare blir dyrere og dyrere. Ifølge Marca ønsker Manchester United nå 1,7 milliarder kroner for franskmannen.

Skulle Pogba forlate Old Trafford, kan erstatteren komme fra Southampton. Sky Sports hevder at Manchester United har tatt kontakt med sørkyst-klubben for å forhøre seg om midtbanespilleren Mario Lemina – også han med en fortid i Juventus.

West Ham er på spissjakt etter at Marko Arnautovic forlot klubben. Celta Vigos Maxi Gomez var tiltenkt å være erstatteren, men nå kan overgangen gå i vasken, melder Sky Sports. Da kan Bournemouths Callum Wilson være et alternativ, skal en tro The Sun.

Og skulle ingen av dem havne på London Stadium, kan det gå mot et gjensyn med en gammel Premier League-kjennng. Marseille har nemlig tilbudt West Ham Mario Balotelli, hevder Mirror.