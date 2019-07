Det er i et uformelt intervju med forfatter og filminstruktør Daniel Dencik, at den danske syklisten Matti Brechel byr på anekdoter fra karrièren. Intervjuet er en del av en dokumentarfilm som er laget om syklisten.

34-åringen, som ikke er med i årets utgave av Tour de France, forteller om at Andy Schleck hadde et alkoholproblem da de syklet for CSC, senere Saxo Bank. Det skriver danske Ekstra Bladet.

– Sykkelløpene ble en form for terapi for ham, der han kunne komme seg vekk fra det andre som fristet, forteller Breschel i intervjuet.

Breschel og Schleck var en del av laget i perioden 2005 til 2010. I en periode var de også romkamerater. Lagleder Bjarne Riis måtte etter hvert splitte dem.

Andy Schleck. Foto: Laurent Rebours

– Det «fucket» vi fullstendig opp. Vi var tyve år og vi hadde katter låst inne på rommet vårt. Villkatter som vi lokket med mat, fordi vi synes det var hyggelig å ha et slikt kjæledyr, sier Breschel og legger til:

– Vi kom ikke tidsnok, vi rotet, så pornofilm og spiste for mye. Så det tok ikke lang tid før vi ikke fikk dele rom lenger. Men han var en fantastisk lagkaptein, understreker 34-åringen om Schleck.

Breschel deltok i Tour de France i 2010 og 2016. Hans største meritter i karrièren er sølv og bronse i VM. Han er fremdeles aktiv syklist, men ble ikke tatt ut til årets Tour de France.

Schleck vant Tour de France sammenlagt i 2010 etter at Alberto Contador ble dømt for doping. Året etter ble han nummer to. Etter lang tids skader og sviktende resultater kunngjorde Schleck at han la opp som profesjonell syklist etter sesongen 2014.