Onsdag morgen norsk tid møtte kristiansunderen pressen for første gang denne sesongen.

Manchester United har nylig startet sesongoppkjøringen i australske Perth.

Pressekonferansen ble innledet med litt snakk om hvordan tilværelsen i Vest-Australia er, før britisk presse fikk slippe til med sine spørsmål.

– En agenda

Da ble Solskjær øyeblikkelig grillet om spekulasjonene rundt Paul Pogba.

– Etter det jeg vet, har vi ikke fått bud på noen av spillerne våre. Det er ingen grunn til å si noe annet om Paul (Pogba). De fleste av spillerne våre har lange kontrakter. Vi er Manchester United, og må ikke selge spillere, slår kristiansunderen fast, før han legger til:

– Det er en agenda mot Paul. Han er en topp kar, veldig profesjonell, det er aldri noe problemer med ham og han har et hjerte laget av gull.

Solskjær fortsetter med å ta opp den angivelige krangelen mellom Jesse Lingard og franskmannen etter en treningsøkt i Perth.

I en video lagt ut av Manchester United på Twitter så det ut til at United-duoen hadde en uenighet. Dette ble slått opp i britiske medier, noe Solskjær tilsynelatende er misfornøyd med.

– Det ble tegnet et bilde av at det var en krangel mellom guttene ... dere er her for å selge aviser, men det er ikke noe problem mellom dem. Alle her er profesjonelle, og sesongoppjøringen har vært god, forsikrer 46-åringen.

– Jeg snakker ikke bare om Mino Raiola

Britisk presse var imidlertid langt fra ferdig. På spørsmål om både Pogba og agenten Mino Raiolas uttalelser om at spilleren ønsker seg bort er respektløse overfor klubben, svarer Solskjær:

– Jeg er her for å snakke om laget og sesongoppkjøringen. Det jeg vil si er at Paul aldri har spilt seg ut av laget, og han har alltid gitt sitt beste. Agenter snakker hele tiden.

Pogba-spørsmålene fortsatte å rulle inn.

– Paul har aldri vært en bekymring for meg. Når han er på banen, jobber han hardt, er profesjonell og en stolt gutt. Jeg kan ikke snakke om Paul hele tiden og hva agenter sier. Vi har noen år igjen av kontrakten hans, og etter min mening har han vært fantastisk etter å ha kommet tilbake i trening.

– Men det kan ikke være hjelpsomt når Mino Raiola kommer med gjentakende uttalelser?

– Jeg snakker ikke bare om Mino Raiola. Det er mange agenter der ute. De har klienter å passe på. De kan passe på klientene sine, og jeg kan passe på spillerne mine. Vi vet at fjoråret var skuffende, og vet hva vi må gå for i år. Klubben har en sjans og må tette gapet opp, svarer Solskjær.

Lørdag spiller Manchester United sesongens første treningskamp. Se oppgjøret mot Perth Glory på TV 2 Sport Premium eller Sumo fra kl. 12.55!