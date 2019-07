De aller fleste bileiere er nettopp det: Vi har en bil og vi eier den selv.

Men dette er i endring. Først kom leasing, som startet i bedriftsmarkedet. De senere årene har også privatleasing tatt av.

Nå er en av megatrendene på dette området ulike former for bildeling. Logikken er ganske enkel: De langt fleste biler står stille og parkert i godt over 90 prosent av tiden. Da betaler man også fort mye for noe som ikke er i bruk.

Det finnes allerede et utvalg delings- og abonnementsløsninger for bil i det norske markedet. Nå kaster en stor aktør seg inn her:

SpareBank 1 har nemlig ambisjoner om å gjøre bilabonnement tilgjengelig for alle.

En av de største utgiftspostene

– Bilabonnement er en naturlig forlengelse av vår ambisjon om å forenkle hverdagsøkonomien for folk flest. Vi har lang erfaring med finansiering og forsikring av bil, og er blant de som kan mest om nordmenns bilhold og bilens betydning for familiens økonomi, sier prosjektleder Svein Skovly i SpareBank 1.

Bilen er en av de største utgiftspostene for nordmenn, til tross for at den i realiteten står parkert mesteparten av tiden. Derfor er bil ekstremt godt egnet for abonnement, sammenlignet med å eie eller å lease – også for folk som bor utenfor ring 3 i Oslo, mener Skovly.

Elbiler bulker mer enn andre biler

Den første bilen er ute

De 14 SpareBank 1-bankene har fått bilutleieren AVIS og deres store nettverk med seg på laget. Tjenesten skal rulles ut gradvis i løpet av det neste året.

– Vår tjeneste gir folk tilgang til å abonnere på bil der de bor, fra aktører de kan stole på. Bilabonnement er en perfekt forlengelse av SpareBank 1s tilstedeværelse i hele landet. Med AVIS og de lokale bilforhandlerne som samarbeidspartnere får vi et gjennomprofesjonelt og landsdekkende apparat for alt som har med bil å gjøre, sier Skovly, i en pressemelding.

Den første abonnementsbilen ruller i disse dager ut på norske veier, i samarbeid med AVIS Østfold, Dahles Bilutleie og Dahles Auto Sarpsborg.

Denne kan du leie i bare noen minutter

Volvo er en av dem som har vært tidlig ute med bildelingsløsninger. Da de lanserte nye XC40, kom de også med en abonnementsordning gjennom det de kaller Care by Volvo. Også dette en løsning der man kun betaler for drivstoff og bomring, resten er inkludert.

Alt bortsett fra drivstoff og bomring

– Vi i Dahle-gruppen ønsker alltid å være der hvor den spennende utviklingen skjer. SpareBank 1 har mange gode tanker og ideer i kraft av sin kompetanse om bil, bilholdsøkonomi og teknologi, og det var derfor naturlig for oss å si ja til å bli med på denne lanseringen. Vi har lært mye av prosessen og vi ser at vi har et stort potensial for å kunne vinne flere felles kunder sammen, enn hver for oss, sier daglig leder Svein Kåre Haaland i Dahles Auto Sarpsborg AS.

I bilabonnementets månedspris inngår i praksis alt, bortsett fra drivstoff og bompenger. Det betyr at blant annet finansiering, forsikring, trafikkforsikringsavgift, service, dekk og reparasjoner er utgifter som blir dekket. Det er ingen innskudd eller andre investeringer.

100 biler ute på norske veier

– Du betaler en fast sum i måneden for å disponere en bil som oppleves som din egen. Avtalen kan du si opp når du vil og den omfatter alt det viktige, slik at du kun trenger å forholde deg til ett kontaktpunkt, forteller Svein Skovly.

Målet er at abonnementet skal være et rimeligere alternativ til å eie eller å lease.

– Bilabonnementet forenkler rett og slett det praktiske bilholdet, og fjerner bekymringer knyttet til bil for folk flest, uten at det koster skjorta, sier han.

Hvor veien går videre for etablering av tjenesten ønsker SpareBank 1 innspill på fra nordmenn landet over.

– I første omgang skal vi ha 100 abonnementsbiler ut på norske veier. Vi ønsker å være til stede der folk trenger oss sier Skovly.

Fikk en god idé – nå har de solgt selskapet for 100 millioner

5 fakta om nordmenn og bilhold 1.Visste du at det koster 15 kroner i timen å eie egen bil?*

2. Visste du at vi bruker bilen i gjennomsnitt kun 3,2 prosent av tiden? I løpet av et år står bilen parkert hele 8.480 timer.

3. Når vi bruker bilen, kjøres den i all hovedsak i nabolaget der vi bor. 60 prosent av alle registrerte kjøreturer er på under 5 kilometer, mens 75 prosent er under 10 kilometer.

4. For folk med normalinntekt er bilen først og fremst en nyttegjenstand som må til for å få hverdagen til å gå rundt.

5. Abonnement på bil foretrekkes av flest når leasing, bruktbil og bilabonnement vurderes opp mot hverandre. *Priseksempel: Ny bil til 500.000 kr, timepris første år.

Se video: Nytt bilmerke – sjekk hva de skal gjøre