Politiet fikk inn melding om de eventyrlystne guttene klokken 20.36.

– Vi ble oppringt av en person som forklarte at han så tre ungdommer på taket av Munch-museet, sier operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til TV 2.

Politiet sendte en patrulje til stedet, og tilkalte i tillegg brannvesenet. Da politiet ankom stedet fant de en dør der de kunne ta seg inn og opp i bygget.

– Politiet tok seg opp den ene trappeoppgangen, men da ungdommene så at politiet ankom, brukte de en annen oppgang for å komme seg ned, sier Jøkling.

I bunnen av bygget ble de imidlertid møtt av noen andre politibetjenter.

Det var tre gutter på 15 og 16 år som hadde tatt seg opp til toppen av det 58 meter høye bygget. Foreldrene deres ble oppringt, og politiet tok en alvorsprat med tenåringene mens de ventet på foreldrene.

– Det er klart at hvis man faller ned fra et bygg på 58 meter så er det veldig alvorlig. De hadde også kastet gjenstander ned fra taket, og befinner det seg folk der så er skadepotensialet stort, sier Jøkling.

Utover alvorspraten fikk ikke påfunnet noen ytterligere konsekvenser for guttene, og det blir ikke opprettet sak fra politiets side. Politiet vil ta kontakt med sikkerhetsansvarlig for bygget, og sikre at det ikke blir like enkelt for andre å ta seg inn i området.