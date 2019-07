Kritikken lot ikke vente på seg da det ble kjent at Nicki Minaj (36) takket ja til å opptre på Jeddah World Fest.

Arrangementet er en alkoholfri festival for publikum over 16 år på King Abdullah Stadion i Saudi-Arabia.

Blant de som gikk hardt ut mot superstjernen var Human Rights Foundation (HRF).

Sendte brev

I et brev til Minaj ba de henne om å trekke seg, på bakgrunn av menneskerettighetssituasjonen i landet.

– Hva er det Minaj tenker på? Hvordan kan hun delta på World Pride den ene uken, og så hoppe på et jetfly for å kassere millioner fra et regime som halshugde fem homofile menn i april?, skrev toppsjefen i HRF, Thor Halvorssen i brevet, ifølge Hollywood Reporter.

Snur

Rap-dronningen skulle i utgangspunktet opptre på festivalen 18. juli, men nå har det blitt endringene i planene, ifølge kjendisnettstedet TMZ.

– Etter nøye vurdering har jeg bestemt meg for å ikke gå videre med min planlagte konsert på Jedda World Fest, sa hun i en kunngjøring tirsdag, og fortsatte:

– Jeg vil ingenting mer enn å ta med showet mitt til mine fans i Saudi-Arabia, men etter at jeg har blitt mer opplyst om problemene, synes jeg det er viktig å vise min støtte til kvinners rettigheter, til LHBT-samfunnet og ytringsfrihet.

Til tross for at kvinner nylig fikk lov til å kjøre bil og delta på sportsarrangementer i stadioner, står likevel står kjønnsregresjon høyt i landet. Også homofili er strengt forbudt.

Håper flere følger etter

Ifølge The Guardian er HRF svært fornøyde med at Minaj nå har endret avgjørelsen sin.

– Dette er hva lederskap ser ut som. Vi er takknemlige for Nicki Minaj og for hennes inspirerende og gjennomtenkte beslutning om å avvise det saudiske regimets gjennomsiktige forsøk på å bruke henne til et PR-stunt, skal Halvorrsen ha uttalt ifølge avisen.

Fortsatt står artister, som det tidligere One Direction-medlemmet Liam Payne og DJ-produsenten Steve Aoki, som headlinere på festivalen. Halvorssen håper nå at også disse følger Minaj sitt eksempel.