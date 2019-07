Det bekrefter stortalentet selv på sin Instagram-konto. Det er foreløpig ikke bekreftet hvor lang kontrakt Bobb har signert med de regjerende Premier League-mesterne.

– Nytt kapittel, Manchester City. Takk til alle i Vålerenga Oslo for de siste to årene, skriver 15-åringen på sin offisielle Instagram-konto der han bekrefter at han er klar for Manchester City.

Bobb startet karrieren i Lyn, og gikk etter hvert over til den portugisiske klubben FC Porto.

Etter at en permanent overgang til Porto ble stoppet av FIFA-reglementet har han den siste tiden har han spilt for Vålerenga.

Se hvordan Bobb herjet i Norway Cup for tre år siden øverst!

Forrige måned ble Vålerenga ifølge Dagbladet enige med City om overgangen som ville tre i kraft når norske Bobb fyller 16 år i juli. Bobb blir 16 år førstkommende fredag 12. juli.

Nå er legesjekken unnagjort og Oscar Bobb er klar for Manchester City-akademiet. Ifølge Dagbladet skal Bobb gå på skole ved siden av å spille fotball i Manchester.

Den teknisk begavede 15-åringen utmerket seg tidlig. Allerede som 11-åring fanget han medienes oppmerksomhet på Norway Cup i 2014. Da brukte kommentator Per-Jarle Heggelund store ord.

– Han har en eksepsjonell teknikk og rykk. Det er en liten Messi i spillestilen, sa Heggelund den gang.

To år senere viste Bobb seg nok en gang fra sin beste side på Ekebergsletta. Da hadde også Lyn-trener Mikal Emil Aaserud bare lovord å si om stortalentet.

– Det er ikke bare driblereportoaret hans som er helt fantastisk. Det er like mye at han gjør så kloke valg. Han spiller jo som om han er 18 år, og det synes jeg er veldig morsomt, sa Aaserud.

Han fikk også skryt av lagkompisene.

– Han er jo en en helt fantastisk dribler, med en syk fart og et veldig godt rykk. Han kan dra av ti mann og sette den i krysset, slo lagkamerat Mathias Emilsen fast overfor TV 2 Sporten.

Da Bobb herjet på Ekebergsletta som liten gutt, røpet han overfor TV 2 at han hadde en drøm å spille profesjonelt. På spørsmål om hva som var den store drømmen, var svaret imidlertid ikke å spille for Manchester City.

– Drømmen er å spille for Arsenal, sa han da.

Oscar Bobb står oppført med tre landskamper for det norske G2003-landslaget. Grunnen til at det ikke har blitt flere, er at Bobb har slitt med en trøblete hofte. På grunn av dette ble han ikke tatt med i de siste G16-landslagstroppene.