Det brøt ut kaos i målområdet etter tirsdagens etappe. Det samlet seg en stor mengde journalister og ryttere på veldig liten plass, og det gikk så langt at danske Michael Mørkøv endte i håndgemeng med en fotograf.

Dansken stod klar til å bli intervjuet av danske TV 2 SPORT da han ble dyttet rundt av fotografer som forsøkte å filme lagkamerat og vinner Elia Viviani.

Mørkøv var ikke imponert over pressefolkenes oppførsel.

Til slutt fikk Mørkøv nok, og dyttet og skjelte ut en fotograf og noen franske pressefolk.

– Det var en større slåsskamp for å komme bort til Viviani enn det var for å komme over målstreken, sa dansken til TV 2 SPORT like etter.

– Jeg holdt på å bli most av, jeg vet ikke hvor mange, kamerafolk. Det er vanvittig respektløst overfor ryttere som akkurat har syklet 215 kilometer.

Han forteller at han fikk et kamera i hodet.

– Det var fransk TV, og jeg fikk et kjempestort kamera i hodet to ganger. Jeg vet ikke hva en sånn kameramann tenker på.

I kaoset rundt Deceuninck-Quick-Step-rytterne ble også Alexander Kristoff dyttet bort av haugen med pressefolk flere ganger.

– Easy! F**k off! ropte Kristoff til pressefolkene, da en av de omtrent lå over sykkelen hans.