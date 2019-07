16-åringer tar med vekt på sykkelsamlinger: – Hårreisende

Han mener for få unge ser på apparatet de profesjonelle syklistene har rundt seg, før de begir seg utpå lignende slankekurer.

– Proffene har så skreddersydd opplegg at de klarer å gå ned to-tre kilo før ritt, det er en selvfølge, men at juniorer allerede nede i 16-17 årsalderen skal begynne med det. Det er hårreisende. Det er ikke veien å gå. De er under utvikling. Skal du bli god så må du spise, konkluderer Bekken.

Knotten reagerer også på at Valverde har delt informasjonen om sin slankekur offentlig.

– Det er kanskje litt feil å dele all den informasjonen, det fører til at det blir et fokus på det. Så er det ikke alle utøvere som har mulighet til å gå ned de to kiloene uten å bli syke, eller uten å få problemer, sier Knotten.

Toppsyklistene deler bilder av små porsjoner med mat.

Begge mener at flere ryttere bør tenke på hva som deles på sosiale medier og i media generelt. Hvor blant annet Chris Froome tidligere har delt bilder av svært små porsjoner med mat.

– Som du ser i Tour de France så er de fleste skrapa. Du ser på de store gutta og hva de legger ut på sosiale medier. Du får et visst inntrykk og det inntrykket er kanskje feil. Når du kopierer det ned til vår skala, uten støtteapparat og uten folk som følger opp, så blir det feil, Bekken.

– Ikke noe som kom i går

Knotten tror en av løsningene blant de yngre er å få et mer profesjonelt apparat rundt seg. Flere ernæringsfysiologer og trenere i klubber som kan gi en tettere oppfølging på hva rytterne får i seg.

– Man vil jo alltid gå ned i vekt, men jeg er ikke ernæringsfysiolog og da er det vanskelig å vite hva man skal gjøre. Jeg tror som utøver på 20 år så må jeg trene normalt og spise normalt. Norsk kosthold tar deg langt. Da vil vekten justere seg etter hva som er normalt. Hvis man har mulighet, ta kontakt med ernæringsspesialister, hevder Knotten.

Det er trener på Wang toppidrett og tidligere trener for de tre Tønsberg-syklistene, Atle Pedersen, enig i.

– Det er å ha et naturlig forhold til kosthold. Kanskje vært flinkere til å engasjere flere ernæringsfysiologer. Det er kanskje nøkkelen til å få et sunt forhold til det, forteller den tidligere proffsyklisten.

Han mener problemet ikke bare ligger hos gutteklassen, men er også vel så alvorlig på kvinnesiden.

– Jeg synes det er alle sammen i sykkelsporten som må ta et tak. Det er ikke noe som kom i går. Det har vært lenge. Det er bra det blir tatt opp. Det gjelder ikke bare gutter, men også jenter. Det er litt som vi har opplevd med Kristoff i våres at han slår seg på brystet og sier «jeg ser sånn ut», sier Pedersen.