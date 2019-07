– At det ikke skjedde noen alvorlige velt i dag, er nesten et under

Alexander Kristoff ble beste nordmann da han ble slått på målstreken av Elia Viviani. Kristoffs lagkamerat Sven Erik Bystrøm forteller om en svært hektisk dag på sykkelen.

– De siste femti kilometerne, og spesielt de siste ti var ekstremt kaos. Det var en intens kamp, noe jeg aldri har vært med på tidligere. Det var ekstremt mange spisse albuer, og i den utforkjøringen etter siste bakken der gikk det sikkert i 90 kilometer i timen, og alle knuffa.

– At det ikke skjedde noen alvorlig velt i dag er nesten et under. Det er jo sånn det er i en intens kamp, men jeg er glad jeg holdt meg på sykkelen og ikke endte i asfalten, sa Bystrøm til TV 2 etter etappen. Han trillet til slutt i mål på en 139. plass etter å ha sluppet seg bakover på de siste kilometerne.

Lagkamerat Vegard Stake Laengen opplevde det samme som sin lagkamerat.

– Jeg er helt enig med Sven Erik. De siste fem milene var det veldig nervøst felt, og mye knuffing. De siste ti var det umulig, i alle fall for meg, å sitte foran der. Jeg var ikke nære å gå i bakken, men det er mye pressing og man bruker mye krefter på det. Det er bare i Tour de France og klassikerne det er sånn, sier Stake Laengen. Han kom i mål på plassen foran Bystrøm.

Amund Grøndahl Jansen ble nummer 21 etter å ha vært en del av opptrekkstoget til Dylan Groenewegen. Odd Christian Eiking ble nummer 98.

Edvald går for seier onsdag

Edvald Boasson Hagen hadde rollen som opptrekker for Giacomo Nizzolo i dag. Italieneren ble til slutt nummer sju, mens vår mann trillet inn på en 85. plass.

– Det var jo hektisk på slutten, men jeg klarte å komme meg godt foran med rundt tre kilometer igjen. Der var det ganske smalt og da var jeg ute av trøbbel. Jeg gjorde nok ganske et greit opptrekk for den som vant, he he. Jeg vet ikke helt hvem som klarte å henge med, jeg har ikke sett avslutningen selv.

– Når du lå i front, vurderte du å gå for egne muligheter?

– Jeg så at det var noen andre med da det var 500 meter igjen der jeg kjørte til siden. Jeg vet ikke hva som skjedde etter det og da hadde jeg allerede brukt for mye krefter, så det var ikke noe vurdering å gå for egne muligheter da egentlig, sier Boasson Hagen.

Onsdagens etappe er betydelig mer kupert, og TV 2s eksperter tror den blir for tung for de aller beste spurterne. Der bør Boasson Hagen ha muligheter.

– Vi får håpe på det. Håper i alle fall det blir i løpet av Touren, og det er best å ta det så tidlig som mulig, sier hovedpersonen selv.