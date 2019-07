Mandag fortalte TV 2 at mange barn helt ned i tiårsalderen unngår å dra på stranden for å bade fordi de er misfornøyd med egen kropp.

– Det bekymrer meg. Jeg vil jo at alle skal kunne gå å være akkurat som man er, for det er ikke utsendte, eller en type kropp som betyr noe, det er den vi er som er det viktige. Alle er gode nok, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til TV 2.

Hittil i år har Røde Kors-tjenesten «Kors på halsen» opplevd en økning i antall barn og unge som tar kontakt fordi de sliter. Av 18 000 henvendelser så langt i år er en fjerdedel relatert til kroppspress.

– Jeg syns det er et veldig høyt tall. Dessverre viser andre undersøkelse at kroppspress og psykiske lidelser knyttet til det er veldig høyt i Norge. Vi har en stor jobb å gjøre med å bygge selvbildet inn i unge mennesker, sier Ropstad.

Forventer større ansvar

Ropstad tar nå et oppgjør med de som er med på å skape kroppspress hos barn, Nemlig alle de som gir uttrykk for å være perfekt i sosiale medier.

– Jeg er bekymret over at det er så mange influenere som bruker sin makt på å presse et usunt kroppspress på unge folk, sier Ropstad til TV 2

– Dessverre så er det nok av eksempler på kjente personer som har stor innflytelse i unge menneskers liv, som fremmer den innflytelse til å fremme et kroppspress som er usunt, sier Ropstad til TV 2.

Nå forventer barne- og familieministeren at bloggbransjen går sammen om å danne etiske retningslinjer som skal forhindre kroppspress blant barn.

Vær deg selv

– Jeg har forventninger til at det blir retningslinjer som bidrar til at de bloggerne og influenserne som har stor påvirkning i unge menneskers liv tar et større ansvar. De bør bidra til å få vekk et usunt kroppspress eller markedsføring av ting som ikke er positivt, sier Ropstad til TV 2.

– Vær deg selv. Få bort fokuset på kropp. Vær stolt av den du er. Det er den personen du er, og det du kan gjøre som betyr noe. Det er veldig ofte et usunt og feil kroppspress som skaper urealistiske forventninger. Så ta på badeshortsen og kom deg ut, bad og nyt sommeren, sier Ropstad til TV 2.