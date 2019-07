Forskningsskipet G.O. Sars avsluttet tirsdag sine undersøkelser av atomubåten Komsomolets vest i Barentshavet.

Med seg hjem har forskerne flere hundre kilo med prøver – av sjøvann, bunnslam og dyr som lever i nærheten av vraket.

– Her er det flere måneder med arbeid, kanskje til og med ett år, sier toktleder Hilde Elise Heldal til TV 2.

Mandag påviste de at vraket fortsatt lekker radioaktivitet, og tirsdag har nye prøver bekreftet dette funnet. Prøvene, som er tatt fra et ventilasjonsrør på ubåtens tårn, viser 100 000 ganger mer radioaktivitet enn i rent sjøvann.

Gåtefull sky

I bagasjen hjem har de også med seg dokumentasjon på et merkelig fenomen, som ingen foreløpig kan forklare.

– Jeg synes det er rart. Jeg forstår det ikke, og vet ikke hva det kan være, innrømmer Heldal.

Det hun snakker om er en mystisk sky med partikler som skytes ut gjennom ventilasjonsrøret med ujevne mellomrom.

Når skyen ikke er der, er det ingen radioaktiv forurensning, men i det en ny puls med partikler skytes ut stiger nivåene til rundt 100 Becquerel per liter – 100 000 ganger mer enn i vanlig sjøvann.

HÅPER PÅ SVAR: Tokleder Hilde Elise Heldal innrømmer at heller ikke de vet hva den mystiske skyen kan være. Hun håper at de kan få en bedre forståelse når alle prøvene er blitt analysert. Foto: Aage Aune/ TV 2

Stig Vågenes, som leder miniubåt-teamet fra Universitetet i Bergen, har sett mange skipsvrak i sin tid, men fenomenet han oppdaget ved ubåten mandag var noe helt nytt.

– Jeg har aldri sett dette før. Det var det som gjorde at jeg stanset opp mandag, da jeg så denne skyen. Jeg tok bort geigertelleren og begynte å se, sier Vågenes.

Det siste døgnet er fenomenet blitt observert en rekke ganger, men forskerne er ikke kommet nærmere en løsning på gåten.

– Det er litt irriterende ikke å kunne finne ut mer om det, legger Heldal til.

Håpet hennes er likevel å kunne forstå mer av fenomenet når alle prøvene fra Barentshavet er blitt analysert.

Solid dokumentasjon

Til tross for det foreløpig uløste mysteriet med skyen, mener forskerne toktet har vært en suksess.

For første gang har man plottet inn den nøyaktige posisjonen der ubåten ligger. Miniubåten «Ægir» har tatt flere hundre timer med video, noe som gir en godt indikasjon på vrakets tilstand.

I tillegg har man altså slått fast at Komsomolets fortsatt lekker radioaktivitet, men ikke i mengder som er direkte helseskadelige.

Neste år planlegger Havforskningsinstituttet og Strålevernet et nytt tokt til Barentshavet for å oppdatere sin kunnskap om vraket.

– Det er fordi fiskerinæringen er så utrolig viktig for Norge, og at vi trenger dokumentasjon på at norsk fisk og sjømat er ren, sier Heldal til TV 2.