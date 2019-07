Det ble som ventet massespurt på dagens Tour de France-etappe. Der ble Kristoff nummer to etter å ha blitt slått på målstreken, bak Deceuninck–Quick-Step-rytter Elia Viviani, som tok sin første etappeseier i Tour de France. Med det sikret det belgiske laget seg sin andre dag på like mange dager. Julian Alaphilippe beholder den gule ledertrøya.

Det brøt ut et kaos etter målgang, og danske Michael Mørkøv endte i krangel med en journalist. I kaoset rundt Deceuninck-Quick-Step-rytterne ble Kristoff flere ganger dyttet bort av haugen med pressefolk.

– Easy! F**k off! ropte Kristoff til pressefolkene, da en av de omtrent lå over sykkelen hans.

Mørkøv selv var ikke imponert over journalistenes oppførsel.

– Jeg synes det er respektløst av mediene her å dytte oss ryttere rundt på den måten. Det var nesten verre fight etter målstreken enn det var før, sier dansken til TV 2.

– Jeg tror det er litt mindre enn et halvt hjul

Kristoff har ikke for vane å kjempe helt i toppen på så raske oppløp, og særlig ikke så tidlig i rittet, men i dag var han nære.

– Viviani satt kanskje litt bedre inn mot avslutningen. Han var litt for rask dessverre. Det er jo verdens raskeste spurtere, jeg er kanskje lite hakk under, men i dag var jeg nære, sier Kristoff til TV 2 etter målgang.

– Jeg tror det er litt mindre enn et halvt hjul kanskje. Jeg så at jeg tapte, men det var ikke så mye om å gjøre. Jeg syns Jasper (Philipsen) leverte meg i perfekt posisjon, men jeg manglet det siste lille. Jeg visste det kom til å bli vanskelig å slå disse gutta, men i dag var jeg nærme. Det gir selvtillit.

I studio var naturlig nok Dag Otto Lauritzen og Thor Hushov imponerte over det Kristoff leverte på dagens etappe. Kristoff skulle i utgangspunktet være opptrekker for Fernando Gaviria, som ble satt ut av rittet av en skade.

– Jeg tar av meg hatten for Alexander Kristoff. Han kjører bedre enn vi trodde før Tour de France. Nå er jeg glad Gaviria ikke er her, for jeg tror Kristoff kommer til å få en seier, sier Lauritzen.