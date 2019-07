Edu erstatter Sven Mislintat, som forlot Arsenal til fordel for Stuttgart i Bundesligaen.

– I sin rolle som sportsdirektør vil Edu koordinere arbeidet til trenerteamet for førstelaget, følge opp akademiet, og ha ansvaret for speidervirksomhet og signeringer for å kontinuerlig sørge for en effektiv forsterkning av vår førstelagstropp, heter det blant annet i en pressemelding fra Arsenal.

Edu gleder seg til å starte i sin nye jobb.

– Arsenal har alltid hatt en spesiell plass i mitt hjerte og jeg er begeistret over å vende tilbake til denne store klubben i en ny rolle. Vi har en sterk tropp med noen svært talentfulle unge spillere og fantastiske personer på alle nivåer. Jeg ser frem til å bidra med å utgjøre en forskjell, sier Edu til Arsenals hjemmeside etter ansettelsen.

Welcome home, Edu 👋 — Arsenal FC (@Arsenal) 9. juli 2019

Edu spilte fem sesonger for Arsenal fra 2001 til 2005, og var blant annet en del av Arsenal-laget som gikk ubeseiret gjennom ligaen i sesongen 2003/2004.

Den tidligere midtbanestjernen fikk med seg 22 landskamper for Brasil, og spilte også for Corinthians i hjemlandet og for Valencia under ledelse av dagens Arsenal-manager Unai Emery.

Etter at Edu la opp som fotballspiller i 2010 fikk han jobben som sportsdirektør for gamleklubben Corinthians. Siden 2016 var han sportskoordinator for Brasils A-landslag. Han ble nylig erstattet av den tidligere Middlesbrough-stjernen Juninho i rollen han hadde for Brasils landslag.

Fotballforbundet i Brasil (CBF) er godt fornøyd med jobben Edu gjorde i landslagets støtteapparat.

– Edu hjalp til å bygge og utvikle laget fra innsiden, og forlater oss som en vinner. Jeg vil uttrykke vår største takknemlighet for jobben han har gjort for oss, sier Brasils fotballpresident Rogerio Caboclo i en uttalelse.

Fotballsjef i Arsenal, Raul Sanllehi, er fornøyd med å ha sikret seg Edu.

– Vi er henrykt over å ha hentet Edu til vårt team. Han har stor erfaring og kjenner godt til rollen som sportsdirektør, men det viktigste er at han er en Arsenal-mann. Han forstår klubben vår og hva vi betyr for millioner av fans i hele verden, mener han.