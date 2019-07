Det melder hun selv på sin Instagram-profil.

– Nytt kapittel i Wolfsburg-frauen, skriver Ingrid Syrstad Engen i innlegget hvor hun poserer i en Wolfsburg-drakt.

21-åringen signerte en kontrakt ut 2021 allerede i desember og ble lånt ut til LSK Kvinner det siste halvåret.

Nå er hun for første gang å se i Wolfsburg-drakten og starter sitt nye eventyr i Frauen-Bundesliga den kommende sesongen.

– Ingrid har allerede erfaring internasjonalt selv for sin unge alder og hun viser et stort potensial, sa sportsdirektør i Wolfsburg-frauen, Ralf Kellermann, da hun signerte.

Syrstad Engen spilte alle kampene for det norske landslaget under årets fotball-VM i Frankrike, der Norge tapte kvartfinalen for England.

Under VM imponerte Syrstad Engen flere i sitt aller første mesterskap i den norske landslagstrøyen.

Wolfsburg-frauen vant både den tyske ligaen og cupen forrige sesong. I Champions League ble det exit i kvartfinalen mot Ada Hegerbergs Lyon, som gikk hele veien og vant turneringen.

I Tyskland blir Ingrid Syrstad Engen lagvenninne med landslagskollega Kristine Minde.