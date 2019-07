Spesialenheten har konkludert etter at toppblogger anmeldte politimann: – Føles som et svik

Tidligere i år anmeldte blogger Anne Brith Davidsen (44) en politimann for trusler.

Davidsen hevdet at politimannen sendte henne en melding på Snapchat der han truet med å ta med et TV-team hjem til henne for å forkynne at hun var personlig konkurs.

Episoden er beskrevet i Davidsens bok «Kvinner som hater kvinner», som ble lansert i vår.

Tirsdag skriver Dagens Næringsliv at politimannen er funnet skyldig av Spesialenheten.

De har konkludert med at politimannen har begått en tjenestefeil, men vil ikke straffe ham.

Påtaleunnlatelse

Spesialenheten har bestemt seg for å gi ham påtaleunnlatelse, opplyser assisterende sjef Guro Glærum Kleppe ved Spesialenheten for politisaker til avisen. Det betyr at påtalemyndighetene ikke tar ut tiltale.

Politimannen har derimot klaget og bedt om at saken sendes retten dersom vedtaket ikke omgjøres. Hans advokat uttaler til Dagens Næringsliv at de forventer at påtaleunnlatelsen frafalles.

– Min klient er tilfreds med at det er hans, og ikke Davidsens faktiske opplysninger som er lagt til grunn av Spesialenheten, og at de alvorlige påstandene fra Davidsen er henlagt. Vi noterer at Spesialenheten mener han på ett punkt har opptrådt kritikkverdig. Det er vi enige i, men vi er uenig i påtaleunnlatelsen og derfor er denne påklaget, sier politimannens advokat, Espen Henrik Johansen i Djerv Advokatfirma as, til avisen.

– Føles som politiet tar vare på sine egne

Overfor TV 2 sier Davidsen at hun er svært skuffet over avgjørelsen.

– Jeg er selvfølgelig kjempeskuffet. De har nok bevis til å ta ut tiltale, så blir det ikke gjort. Det føles som et svik og at politiet tar vare på sine egne. Det gjør at jeg rett og slett mister troen på politiet, sier Davidsen.

Davidsens advokat Tony Vangen reagerer på uttalelsene til Johansen, og føler at de ikke ser alvoret i at en politimann er kjent skyldig i grov, forsettlig tjenesteforsømmelse.

– Det føles som at politimannen gjennom sin advokat bagatelliserer det han har gjort. Dette handler om tilliten til politiet, noe vi som samfunn er helt avhengig av, sier Vangen til TV 2.

Vangen og Davidsen har lenge vært klar over avgjørelsen om påtaleunnlatelsen, og har tross skuffelsen over avgjørelsen valgt å la dette ligge fram til nå. I lys av de siste uttalelsene vil de ta en ny vurdering når de mottar klagen på påtaleunnlatelsen.

– Vi får se om det blir aktuelt å ta noen videre skritt når vi får klagen til politimannen, sier han.