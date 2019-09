Lexus begynner å få et riktig så bredt modellutvalg. Toyotas premiummerke har utvidet med både SUV-er, crossovere og sportsbiler de siste årene.

Det har gjort at salget har tatt seg opp – også i Norge. Deres hybride modeller kommer oså ganske gunstig gjennom avgiftssystemet.

En av modellene vi (dessverre) ikke ser mange av på veiene, er coupeen RC 300h. Den har vært med oss i noen år, og har nylig blitt fornyet med en såkalt facelift. Ikke at vi syntes at den trengte det! Blir ikke det litt som å forsøke å gjøre Megan Fox penere med kirurgiske inngrep? Det gir ikke mening!

Men sannelig, om ikke Lexus har klart kunststykket å gjøre den lekre bilen enda et knepp mer attraktiv!

Hva er nytt?

Endringene er relativt små – men når alle de små grepene slås sammen, gir det et løftet totalinntrykk. For eksempel de nye trippel-LED-lysene foran, den nye og enda mer utagerende grillen, de små justeringene på frontfangeren og de nye baklysene.

Innvendig biter vi oss egentlig først og fremst merke i den elegante, analoge klokken på dashbordet – men senterkonsollen, koppholderne og luftdysene til klimaanlegget er også forsiktig frisert.

Drivlinjen er i stor grad den vi kjenner fra før. Det betyr 2,5-liters bensinmotor uten pustehjelp fra turbo – og en elmotor – som sammen yter 233 hk/450 Nm.

Lexus RC ser ut som "a million bucks"! Ingen tvil om det. Og skal vi dømme etter alle som snur seg etter bilen, er vi ikke de eneste som mener det ...

Hva er styrker og svakheter?

Designet er fortsatt den største styrken til Lexus RC. Den er rett og slett lekker! Ikke minst gjelder det testbilen, i en blåfarge som virkelig får fram linjene på en god måte.

Panseret ser muskuløst og langt ut, grillen er herlig vulgær, det er stramme linjer hele veien til hekken.

Vel på plass i førersetet er det mer av det samme. Ikke fullt så sporty som eksteriøret, men funksjonelt og pent – og med særpreg.

Baksetene er i stor grad symbolske. Her er det trangt både til hode og knær – også for barn.

Motoren er altså den hybride løsningen Lexus er kjent for. 233 hestekrefter er ikke allverden, men burde holde til å gi mye moro.

Så hvorfor er det ikke sånn? Vel, problemet, og det er et stort problem på akkurat denne bilen, er girkassen. Trinnløs CVT-kasse er rett og slett ikke riktig i en slik bil. Den oppleves masete når du prøver å kjøre aktivt eller holde farten oppe.

Vi har tidligere kjørt topputgaven av RC, med V8-motor og vanlig automatgir. Da passer motor, girkasse og ytelser perfekt til designet! I hybridutgaven med CVT blir det bare en nedtur.

Det skal sies at om du bare legger i vei på landeveien og skal cruise avgårde i bedagelig tempo, så går det kjempefint. Understellet er ikke det mest sporty, men gir fin komfort.

0-100 km/t tar 8,6 sekunder. Det er for eksempel et halv sekund tregere enn SUV-en Toyota RAV4 – og over ett sekund bak BMW 420i, som "bare" har 184 hk.

De digitale instrumentene er knalltøffe. Særlig i Sport-modus. Interiøret ellers byr stort sett på høy opplevd kvalitet. Men knappene på rattet er både litt klumpete og gammeldagse.

Hva koster den?

Det er tre utgaver av RC i Norge. Alle har samme drivlinje, så det handler egentlig bare om utstyrsnivå og design.

Executive er innstegsmodellen og koster fra 567.200 kroner. Toppmodellen, F-Sport, koster 666.900 kroner.

Hvem er konkurrentene?

Dette er kanskje det største problemet for denne bilen. Her går man i strupen på BMW 4-serie, Mercedes C-klasse Coupe og Audi A5. Disse tre er ikke akkurat lettvektere i segmentet, for å si det sånn.

Alle de tyske er tilgjengelig med bensinmotorer på 180-190 hk – og med disse motorene koster de mindre (startpris) samtidig som de går raskere enn Lexus-en.

Men når det er sagt: Ingen av de tyske er i nærheten av å ha samme utstråling som Lexusen! Dessuten kommer RC svært godt utstyrt – så sammenligning på pris bør gjøres etter at de tyske er spekket på samme måte.

Vil naboen blir imponert?

Ja. Ferdig snakka! De som ikke snur seg etter denne er enten uvanlig grinete, eller veldig lite opptatt av biler. Men vi kan nesten garantere at 8/10 vil snu seg etter den – slik var det i alle fall da vi hadde bilen på test.

Får du lyst til å ta deg en kjøretur når du ser denne bilen? Det gjør vi også!

Broom mener:

Hadde RC 300h hatt et normalt automatgir, ville ting vært mye bedre. Den trenger ikke nødvendigvis en voldsom motor. Dette er først og fremst en cruiser. Men at du ikke kan kjøre aktivt, uten at det oppleves som helt unaturlig, er synd.

I et segment der det er knallhard konkurranse om kundene, blir det tøffe kår for Lexus. RC er heller ikke tilgjengelig med firehjulsdrift, i motsetning til konkurrentene.

Hva mener eierne?

I Brooms bilguide kan du lese hva norske bileiere mener om bilene sine. Det ligger inne over 8.000 omtaler!

Det er ingen omtaler av akkurat Lexus RC enda, men om du har erfaring fra denne bilen, så klikk deg gjerne inn og avgi din omtale. Det er fort gjort!

Lexus RC 300h Motor: 2,5-liter bensin + el Effekt: 223 hk / 450 Nm 0-100 km/t: 8,6 sek. Toppfart: 190 km/t Forbruk: 0,59 l/mil Bagasjerom: 340 liter Lengde x bredde x høyde: 470/184/139 cm Vekt: 1.660 kg Pris: Fra 567.200 kroner Pris testbil: 666.900 kroner

Visste du at:

– Lexus fikk hjelp av Yamaha (som produserer musikk-instrumenter i tillegg til motorer) for å få riktig "tone" på motoren i første generasjon av sedanen LS

– Lexus lager noen av de mest driftssikre bilene i verden

– Det tok 16 år fra man begynte å selge Lexus i USA til merket endelig ble tilgjengelig på hjemmebane i Japan! Hvorfor? Fordi japanere den gangen mente premiumbiler helst skulle være tyske ...

