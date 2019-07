Den har vært annonsert lenge og nå er den endelig her snart: Den første elektriske Mini-en. Cooper SE heter den.

Mini Cooper SE er en videreføring av tredørsmodellen, som i dag er tilgjengelig med flere bensinmotorer.

Med en lengde på 3.845 mm, akselavstand på 2.495 mm, bredde på 1.727 mm og høyde på 1.432 mm, er også dimensjonene så godt som identiske. Den eneste forskjellen er høyden. For å sikre bakkeklaringen under batteriene i gulvet, er Cooper SE 18 mm høyere.

Under panseret er forskjellene naturlig nok langt større. Den elektriske motoren i Mini Cooper SE har en effekt på 135 kW/184 hk og et dreiemoment på 270 Nm. Sprinten fra stillestående til 60 km/t går unna på 3,9 sekunder, mens samme øvelse fra 0-100 km/t tar 7,3 sekunder. Toppfarten er begrenset til 150 km/t.

De gode kjøreegenskapene skal være ivaretatt, sier Mini i en pressemelding.

Rekkevidden skuffer litt

På typisk Mini-maner leveres kreftene til forhjulene. En nyutviklet differensial og stabilitetskontroll skal sørge for at den go-kart-lignende kjørefølelsen som bilen er kjent for, også er fullt til stede i el-Minien.

Høyspenningsbatteriet er bygget opp av 12 moduler satt sammen i en T-form, plassert i bilens gulv mellom forsetene og under baksetene. Det gir bilen et lavt tyngdepunkt, uten at det går utover den innvendige plassen i bilen eller bagasjeromsvolumet. På lik linje med en tredørs Mini Cooper med bensinmotor, er bagasjeromsvolumet på 211 liter, og 731 liter dersom bakseteryggene legges ned. Sammenlignet med en Mini Cooper S med bensinmotor og automatgir, veier den helektriske utgaven rundt 145 kilo mer. Egenvekten er på 1.365 kg.

Bruttoeffekten på batteriet er 32,6 kWh. Det gir en rekkevidde på mellom 235 og 270 km, basert på WLTP-typegodkjenning og korrigert til gjeldende NEDCcorr.

Den har vært annonsert lenge, men her er endelig de første bildene av Mini som elbil.

Konkurrent som går lengre

I praksis vil dette trolig si rundt/drøyt 20 mil under gode forhold og nesten halvparten på vinterstid. Mange norske kunder hadde nok håpet at Mini hadde dratt på litt mer her, når de endelig kom med elbil – og kan bli skuffet over denne rekkevidden. "Motargumentet" er at Mini for mange er en typisk bybil. Da trenger man kanskje heller ikke så veldig mye mer rekkevidde enn dette.

En konkurrent som Kia e-Soul har fem dører og er noe større. Men de to har likevel mye til felles. Kiaen går inntil 452 kilometer. Da snakker vi betydelig forskjell.

Mini-batteriet kan for øvrig lades til 80 prosent på 2 timer og 30 minutter gjennom Type 2-kontakt med 11 kW-kapasitet. Fra 0 til 100 prosent er tiden 3 timer og 30 minutter. Med hurtiglading gjennom CSS og 50 kW-kapasitet lades batteriet til 80 prosent på 35 minutter.

Les også: Når du er millionær – men vil kjøre Mini

Med unntak av instrumentene kjenner vi igjen det lekne designet innvendig.

Velutstyrt

El-Minien er tro mot det ikoniske designet, men har en rekke elementer som gjør at den også skiller seg ut i Mini-familien. Mest iøyenfallende er den lukkede grillen med den nye logoen som er formet både som en e, for «electric», og et støpsel. Den samme logoen finner man flere steder på bilen. Fronten preges også av lysdesignet, da Cooper SE har LED-lykter som standard. Baklyktene spiller på mønsteret i Union Jack i sin design. Felgene er også særegne, med asymmetriske linjer og en delvis lukket design.

Interiøret byr på nye funksjoner og elementer. Først og fremst skiller det 5,5"store digitale instrumentpanelet bak rattet (standard) seg ut fra instrumentpanelet i andre Mini-modeller. Mini Connected navigasjon og infotainmentskjerm på 6,5" er også standard. Infotainmentsystemet er også sentralt for oppkobling av Mini Connected appen, som tillater fjernstyring av lading og forvarming med mere.

I bryterpanelet finner man også en egen bryter som justerer regenereringen til bremsene. Dette er den første elektriske modellen fra BMW Group hvor føreren selv kan stille inn regenereringen etter egne preferanser.

Gjennom aktiveringen av ulike «Mini driving mode» (standard), justeres også layout og fargene i instrumentpanelet og rundt infotainment-skjermen.

2-soners klimaanlegg, multifunksjons-sportsratt, og varmepumpe står også på listen over standardutstyr. Varmepumpen er nyutviklet til denne bilen og bruker 75 % mindre energi enn et konvensjonelt elektrisk varmesystem.

Les også: Få biler har provosert mer enn denne

Denne logoen avslører at det er en elbil det dreier seg om. Men vi hadde håpet på litt lengre rekkevidde.

Her er prisene

Mini Cooper SE får sin verdenspremiere på den internasjonale bilutstilingen i Frankfurt i september, rett før serie-produksjonen starter. Der vil Broom være tilstede og gi deg flere detaljer om bilen.

Norske forhandlere åpnet for forhånds-reservasjoner i april og vil ta imot endelige ordre til høsten.

– Mini ble født som en annerledesbil i en tid med stor etterspørsel etter små og effektive biler på grunn av den globale drivstoffrasjoneringen. Nå er bilverden igjen i endring, og Mini tar utfordringen på nytt. Vår nye Mini Cooper SE er ikke en typisk elbil, det er en genuin Mini, sier Anders Brocknäs, ansvarlig for Mini i de nordiske landene

For våre nordiske markeder tilbys Mini Cooper SE med tre ulike utstyrsnivåer. Essential, er den billigste og koster fra 259.900 kroner, så følger Experience fra 279.900 kroner mens topputgaven Maximise krever at du blar opp 299.900 kroner.

Les også: Vår test av Minis ladbare hybrid her

Video: Ferietur med Mini? Klart det går!