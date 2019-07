– Jeg synes det er blitt jobbet godt hos begge parter, noe som har vært og er nødvendig for å modernisere og ajourføre dagens regelverk. Vi er glade for at Skiforbundet har prioritert dette arbeidet høyt. Nå er vi enige og begge parter har signert. Samtidig er vi også enige om hvilke tema vi må jobbe mer med for å finne hensiktsmessige løsninger for fremtiden, sier Johannes Høsflot Klæbo i en pressemelding.

Fristen for å signere avtalen gikk ut 10. juni, men partene har forhandlet på overtid.

– Hovedsakelig har ulikt syn handlet om grensene for når en skiløper er privat og når han representerer landslaget samt deler av innholdet i kommersiell plattform. Løpere og Skiforbundet må jobbe sammen for å tilpasse oss fremtiden. Dette arbeidet fortsetter til høsten og vi ønsker å ha et langsiktig fokus. Det er naturlig at Johannes Høsflot Klæbo er aktivt med i denne prosessen, sier langrennssjef Espen Bjervig, som sier det er god tå bli enige.

Avtaleteksten mellom løperen og Norges Skiforbund regulerer blant annet til en hver tid hvem som eier markedsrettighetene.

– Hvor viktig er det å komme til enighet med Klæbo?

– Johannes er viktig, det er ikke tvil om det. Men det viktigste nå er at det er på plass. Så kan Johannes slippe å tenke på dette mer og fokusere på treningen, som han sikkert er veldig bra på å gjøre uansett. Nå har vi fokus på vinteren, sier Bjervig.

– Kan du utdype hva de ulike synene går ut på?

– Jeg vil ikke gå inn på avtalen til Johannes, men det går på det som vi har pratet om før, at vi er i en hverdag der utøverne er tilgjengelige døgnet rundt, for eksempel i sosiale medier. Der blir eldre avtaler litt misvisende.

Uenig om sosiale medier

Tidligere ble uenighetene forklart slik av Bjervig og Skiforbundet:

– For å gjøre det enkelt: For ti år siden var en skiløper en skiløper når han pratet med media, eller når han gikk renn og var på TV. Nå synes utøveren gjennom sosiale medier 24 timer i døgnet. Det er dette grensesnittet som må gås opp.