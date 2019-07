Navnene frigis i samråd med familien. Det opplyser Sør-Øst politidistrikt i en pressemelding.

Lørdag 6. juli kolliderte en personbil med en familie på fire med et tog.

Det var den snart åtte år gamle Benjamin Sørvang Nielsen og hans far, 34 år gamle Kim André Nielsen fra Hokksund som omkom i ulykken.

34-åringen var aktiv i fotballmiljøet i Hokksund, og har også spilt for Mjøndalen.

Der var han lagkamerat med blant andre Mads Hansen.

NRK har formidlet et minneord fra familien. Der står det blant annet:

«Lørdag 6. juli skjedde det ingen noen gang kunne forestille seg at kunne skje. Vår fantastiske ektemann, far, sønn, bror, svigersønn og svoger, Kim André Nielsen og hans flotte familie var på sommerferie i Danmark. Dagen, som skulle være en flott familiedag i sommerland, endte i en ubeskrivelig tragedie, da et tog traff bilen de satt i», står det i minneordet.

Saken oppdateres!